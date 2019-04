SurveySparrow erhält 1,4 Millionen USD Seed-Finanzierung von Prime Venture Partners

Das in den USA ansässige Unternehmen wurde im Oktober 2017 gegründet von Shihab Muhammed, der zuvor bei der Firma Freshworks Erfahrung gesammelt hatte, und Subin Sebastian, einem ehemaligen Mitarbeiter der Firma Zoho. Neben seinem Hauptsitz in Palo Alto hat SurveySparrow einen weiteren Standort in der indischen Stadt Kochi. Die Co-Gründer sind der Überzeugung, dass Kundenzufriedenheit einen lukrativen Markt mit globalem Wachstumspotenzial darstellt, der jedoch von „alternden Riesen" beherrscht wird. Der globale Software-Markt für Online-Umfragen wird auf 4,065 Milliarden USD geschätzt. Bei einer Wachstumsrate von 11,25 % wird dieser bis zum Jahr 2011 voraussichtlich auf 6,929 Milliarden USD ansteigen. Das Start-up-Unternehmen plant, seine Mitbewerber auszustechen, indem es sich von veralteten Umfrageformularen löst und stattdessen ein neuartiges, dialogorientiertes Nutzererlebnis schafft. Über die nächsten Monate hinweg plant das Unternehmen Personalerweiterungen in den Bereichen Technik, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb.