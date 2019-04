SurveySparrow henter USD 1,4 mio. i udviklingskapital fra Prime Venture Partners

SurveySparrow, der er baseret i USA, blev grundlagt i oktober 2017 af Freshworks-veteran Shihab Muhammed sammen med tidligere Zoho-medarbejder Subin Sebastian og har kontorer i Kochi, Indien, og Palo Alto, Californien. Grundlæggerne er af den opfattelse, at kundeoplevelser er et kæmpemarked med aldrende giganter og store muligheder på globalt niveau. Værdien af det globale marked for software til onlineundersøgelser vurderes til USD 4,065 mia. og forventes at vokse med en samlet årlig vækst på 11,25 %. Størrelsen af markedet forventes at nå USD 6,929 mia. ved udgangen af 2022. Startupvirksomheden planlægger at tage kampen op med konkurrenterne med sit unikke brugergrænsefladekoncept, der flytter undersøgelserne væk fra antikverede formularer og over til samtaler. Virksomheden planlægger omfattende ansættelser i de kommende måneder inden for teknik, produktudvikling, markedsføring og salg.

SurveySparrow er den første undersøgelsessoftware i verden, der tilbyder både et samtalebaseret og formularlignende output, og som øger deltagelsen i undersøgelserne med 40 %. Med sin samtalebaserede brugergrænseflade (Conversational User Interface eller CUI) lader SurveySparrow brugerne oprette og dele meget engagerende, mobile-first undersøgelser, der ligner tjat. Den indbyggede automatiseringsfunktion lader organisationerne administrere undersøgelser om kundeoplevelse, medarbejdertilfredshed og markedsfeedback. Det er en platform, hvor organisationer kan udforme sunde forretningsbeslutninger på grundlag af den modtagne feedback. SurveySparrow leverer en platform til løbende forbedringer og er den første af sin slags til at lukke feedbackkredsløbet i stedet for at indsamle feedback og så glemme alt om den. Virksomheden giver også kunderne den bedste oplevelse i klassen med indsamling af offline-feedback og NPS-undersøgelsesløsninger (Net Promoter Score eller NPS).

Citater:

Shihab Muhammed, admin. direktør og medgrundlægger, SurveySparrow

"Idéen om SurveySparrow udsprang af min egen vane med at udskyde undersøgelser, fordi de uoriginale undersøgelsesspørgeskemaer ikke kunne vække min interesse. Vi ønskede at skabe en bedre platform til undersøgelser, der er mere engagerende og har en højere deltagelsesprocent. Vi er optimistisk og tror, at kundeoplevelser bliver et afgørende beslutningspunkt, når der skal vælges den rigtige ydelse, fordi verden bevæger sig hen mod en økonomi baseret på abonnementsydelser. Vi tror, at kundeoplevelsen bliver den vigtigste faktor, når der skal træffes beslutning om et køb, og vi ønsker at give den bedste oplevelse i klassen til en brøkdel af det, som det ville koste hos vores globale konkurrenter."

Amit Somani, direktør og partner, Prime Venture Partners

"Software til kundeoplevelser sidder fast i 2000-tallet. Kunderne er især i de sidste par år gået over til smartphones og samtalebaserede brugergrænseflader. SurveySparrow har bygget en samtalebaseret, mobile-first platform til undersøgelser. Vi tror, at en meget engagerende platform til undersøgelser vil udgøre hjørnestenen til måling og forbedring af oplevelsen af et brand, uanset om det drejer sig om kunder, medarbejdere eller leverandører. Platformen bæres af et fantastisk team med engagerede grundlæggere med stor erfaring i opbygning og skalering af store SaaS-virksomheder."

Om SurveySparrow

