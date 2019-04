SurveySparrow recueille un financement initial de 1,4 million de dollars auprès de Prime Venture Partners

Basée aux États-Unis, SurveySparrow a été fondée en octobre 2017 par le vétéran de Freshworks Shihab Muhammed et l'ancien employé de Zoho Subin Sebastian , et dispose de bureaux à Kochi et Palo Alto. Les fondateurs pensent que l'expérience client est un marché énorme avec des géants « vieillissants » et représente une grande opportunité mondiale. Le marché mondial des logiciels d'enquête en ligne est évalué à 4,065 milliards de dollars américains et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,25 % pour devenir un marché de 6,929 milliards de dollars américains d'ici à 2022. La start-up envisage de déloger ses concurrents avec son approche unique de l'interface utilisateur, qui abandonne les enquêtes sur formulaire archaïques pour adopter le format de la conversation. La société prévoit de recruter de nombreux collaborateurs dans les domaines de l'ingénierie, du développement de produits, du marketing et des ventes internes dans les mois à venir.

SurveySparrow est le premier logiciel d'enquête au monde à offrir un produit à la fois sous forme de conversation et de formulaire, permettant ainsi d'obtenir un taux de réponse de 40 %. Grâce à son interface utilisateur conversationnelle (CUI), SurveySparrow permet aux utilisateurs de créer et de partager des enquêtes très attrayantes et axées sur les appareils mobiles, qui offrent une expérience similaire à une conversation en ligne. Il intègre une automatisation qui permet aux organisations de gérer des enquêtes sur l'expérience client, des enquêtes auprès des employés et des enquêtes sur les retours du marché. Il sert de plateforme aux organisations pour prendre des décisions d'affaires significatives sur la base des commentaires reçus. SurveySparrow fournit une plateforme d'amélioration continue, la première du genre à fermer la boucle de rétroaction au lieu de recueillir les réactions et de les oublier. La société fournit également à ses clients une expérience inégalée avec des solutions de collecte de feedback hors ligne et d'enquêtes sur le taux de recommandation net.

Shihab Muhammed, PDG et cofondateur de SurveySparrow

« L'idée de SurveySparrow m'est venue en songeant à l'habitude que j'avais de remettre les enquêtes à plus tard à cause d'un formulaire ennuyeux et sans originalité. Nous voulions créer une meilleure plateforme pour des enquêtes plus attrayantes avec des taux de réponse plus élevés. Nous sommes confiants quant au fait que l'expérience client devienne un point de décision crucial pour choisir le bon service, alors que le monde évolue vers une économie de services par abonnement. Nous sommes convaincus que l'expérience client sera le facteur le plus déterminant pour les décisions d'achat et nous voulons offrir la meilleure expérience à une fraction de ce qu'elle coûterait auprès nos homologues mondiaux. »

Amit Somani, associé directeur de Prime Venture Partners

« Les logiciels d'expérience client sont restés bloqués à l'an 2000. Les consommateurs ont adopté les smartphones et les interfaces conversationnelles, en particulier ces dernières années. SurveySparrow a construit une plateforme d'enquête conversationnelle centrée sur le mobile. Que ce soit pour les consommateurs, les employés ou les spécialistes du marketing, nous croyons qu'une plateforme d'enquête extrêmement attrayante sera la pierre angulaire qui permettra de mesurer et d'améliorer l'expérience de marque. SurveySparrow s'appuie sur une équipe exceptionnelle avec des fondateurs passionnés qui possèdent une grande expérience de la création et du développement de grandes entreprises de SaaS. »

