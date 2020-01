Susana Giménez e Ismael Cala irão conduzir, de Punta del Este, uma meditação coletiva pela Austrália

PUNTA DEL ESTE, Uruguai, 13 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A diva da América e megaestrela do espetáculo Susana Giménez e o comunicador, líder e estrategista Ismael Cala irão conduzir uma meditação coletiva pela Austrália, nesta segunda-feira, às 21h, horário de Buenos Aires e Montevidéu.

A meditação, a ser realizada na residência de Giménez em Punta del Este (Uruguai), será transmitida através dos canais de Cala no YouTube e no Facebook, bem como nas redes sociais de Susana, simultaneamente.

A Austrália vive uma trágica onda de incêndios, que já vai deixando um saldo de 26 pessoas mortas, bilhões de animais mortos e uma superfície arrasada do tamanho da Irlanda.

Esta será a primeira vez que Susana Giménez vai meditar, guiada por Cala.

"Estive recentemente na Austrália para gravar um programa especial de televisão e o país me conquistou o coração. É uma tragédia o que estamos vendo lá. Rezo todas as noites pela Austrália", afirmou a diva.

Em 2019, Ismael Cala também esteve com seu "Influencers Circle" na Austrália, onde constatou a paixão de seus habitantes pelo meio ambiente, pelos animais e pelos parques naturais.

"Os seres humanos fazem parte de um todo conectado. De acordo com o modelo da física quântica, o observador afeta o fenômeno observado. Então, em vez ficarmos passivamente esperando que as chamas continuem consumindo hectares de bosques e sacrificando as vidas de milhares de espécies, podemos intencionar, de maneira coletiva, o fim do fogo e a chegada da chuva, um milagre que venha da natureza. Creio no poder da meditação. Quando muitas mentes e cérebros se juntam em uma intenção poderosa, nos tornamos manifestadores de nossa realidade", disse Cala.

O líder hispânico, ex-apresentador da CNN em Español, autor de bestsellers e de estratégias de vida, favoreceu a democratização da meditação, não desde o ponto de vista religioso, mas do neurocientífico.

Em 2019, lançou uma aplicação de meditações guiadas, a Escala Meditando, com temas para todo tipo de intenções e propósitos da vida cotidiana. Recentemente, acrescentou uma nova categoria de meditadores convidados, começando com a professora de ioga e estilo de vida Yudy Arias, também conhecida por colaborar com a carreira musical de seu sobrinho, o cantor Maluma.

Horários da meditação coletiva em outros países:

-Miami / Nova York / Bogotá / Lima / Panamá: 19h;

-Los Angeles: 16h;

-Cidade do México: 18h;

-Caracas / Santo Domingo: 20h;

-Madri / Paris / Roma: 1h do dia seguinte;

-Sidney: 11h do dia seguinte.

SOBRE ISMAEL CALA

Estratégia de vida e de negócios. Apresenta um programa de entrevistas em canais em vários países. Durante cinco anos e meio, liderou o CALA na CNN em Español. Empresário e empreendedor social. Autor de oito bestsellers sobre temas como liderança, empreendimento e desenvolvimento pessoal, incluindo os livros "El poder de escuchar" (O poder de escutar) e "Despierta con Cala" (Desperta com Cala). Cala nasceu em Santiago de Cuba (1969) e é formado em História da Arte pela Universidade de Oriente. É coautor do livro "Beat the curve" (Vença a curva), junto com Brian Tracy. É presidente e fundador da Cala Enterprises Corporation e da Fundação Ismael Cala.

FONTE Cala Enterprises

SOURCE Cala Enterprises