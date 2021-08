SUSE erweitert sein AWS Marketplace-Angebot mit Professional Services

- AWS-Kunden können jetzt neben SUSE-Software auch SUSE Consulting, Schulungen und Premium Support-Services nutzen, zur Vereinfachung und Verbesserung von digitalen Geschäftsabläufen

- SUSE ist einer der ersten Anbieter eines Linux Betriebssystems, der Premium Support und Bereitstellungsservices direkt über AWS Marketplace vertreibt

NÜRNBERG, Deuschland, 19. August 2021 /PRNewswire/ -- SUSE®, ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und unternehmenstauglicher Open-Source-Lösungen, gibt heute die Verfügbarkeit von SUSE Professional Services im AWS Marketplace bekannt – einschließlich Beratung, Schulung und Premium-Support-Services. Kunden von Amazon Web Services, Inc. (AWS) können jetzt neben der bereits verfügbaren SUSE-Software auch auf die SUSE Professional Services zugreifen. Dies vereinfacht ihre Geschäftsprozesse und verbessert die Fähigkeit, die Anforderungen der digitalen Wirtschaft zu erfüllen.

„In den letzten Jahren haben wir bei SUSE beobachtet, dass unsere Kunden verstärkt Services von Public Cloud-Anbietern wie AWS nutzen", so Kenny Stewart, Head of SUSE Global Services and Support. „Daher arbeiten wir mit AWS zusammen, damit unsere Kunden die benötigten Beratungs-, Schulungs- und Premium-Support-Services direkt im AWS Marketplace mit ihren SUSE Technologielösungen erhalten können. Dies ist eine weitere Möglichkeit, um sicherzustellen, dass unsere Kunden überall innovativ sein können."

Chris Grusz, Director of Business Development, AWS Marketplace, Service Catalog und AWS Control Tower bei AWS, sagt: „Wir freuen uns, dass die Angebote von SUSE jetzt im AWS Marketplace verfügbar sind und unseren gemeinsamen Kunden mehr Optionen und größeres Vertrauen geben, wenn sie ihre Anwendungen in der Cloud ausführen."

In der Zusammenarbeit mit AWS kann SUSE den Cloud-Nutzern jetzt Komplettlösungen anbieten, die sowohl Software als auch die dazugehörigen professionellen Services umfassen. Jedes Angebot wird dabei individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst. Da geschäftskritischen Anwendungen zunehmend in die Cloud verlagert werden, tragen die Services von SUSE dazu bei, dass diese optimal in der Cloud laufen, Ausfallzeiten minimiert werden und Kunden ihr Geschäft weiter ausbauen können.

„Die Möglichkeit, direkt über den AWS Marketplace einzukaufen, ist sehr vorteilhaft, da es die Lizenzbedingungen standardisiert und die Zeit für die Vertragsabwicklung verkürzt, während gleichzeitig die Flexibilität durch private Angebote erhalten bleibt", so Abhi Shanmugan, Director, Enterprise Architecture – Apps and Integration bei Phillips 66. „Wir freuen uns, dass SUSE seine verschiedenen Produkte im AWS Marketplace bereitstellt."

Mit SUSE Global Services können Kunden ihre IT-Infrastrukturen vereinfachen, beschleunigen und modernisieren – individuell und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Im direkten Kontakt mit den SUSE Experten erhalten Kunden Unterstützung bei der passenden Auswahl ihrer Open Source-Lösungen, um nachweisbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Angeboten werden außerdem die Entwicklung von Lösungen für eine beschleunigte Implementierung und zuverlässige Umsetzung mit einem schnellen ROI, sowie die Optimierung von Lösungen oder der Aufbau eines zuverlässigen unterbrechungsfreien IT-Betriebs. Weitere Angebote und Informationen sind zu finden unter www.suse.com/services.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, zuverlässigen Open Source-Lösungen für Unternehmen. Mehr als 60 Prozent der Fortune 500 vertrauen bei ihren unternehmenskritischen Workloads auf SUSE. Wir sind spezialisiert auf Enterprise Linux, Kubernetes Management und Edge-Lösungen und arbeiten gemeinsam mit Partnern und Communities, damit unsere Kunden Raum für Innovationen haben, überall – vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" zurück in Open Source und verschafft Kunden die nötige Agilität, Innovationen und ihre Herausforderungen heute zu meistern und die Freiheit, ihre Strategie und Lösungen von morgen weiterzuentwickeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg hat weltweit rund 2.000 Mitarbeiter. SUSE ist als Prime Standard Aktienunternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen unter https://www.suse.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich Aussagen, die die Wörter „Ziele", „anstreben", „werden", „glauben", „antizipieren", „planen", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke enthalten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und sollten mit Vorsicht gelesen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, und zwar aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der Wettbewerbslandschaft, der Entwicklung von Kundengeschäften, der Abhängigkeit von Kundenbeziehungen, des Managements von Wachstum und Akquisitionen, der Möglichkeit unentdeckter Softwareprobleme, der Risiken der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des wirtschaftlichen Abschwungs, des Preisdrucks und der Funktionsfähigkeit des Internets. Darüber hinaus stellen alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Ansichten zum Datum dieser Pressemitteilung dar, und diese Ansichten können sich ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich ändern und sollten nicht als die Ansichten des Unternehmens zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Copyright 2021 SUSE LLC. Alle Rechte vorbehalten. SUSE und das SUSE-Logo sind eingetragene Marken von SUSE LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle Marken von Drittanbietern sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

