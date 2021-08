SUSE Linux Enterprise obtient la certification critères communs EAL 4+, prouvant ainsi sa sécurité optimale pour les environnements critiques

-- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 est désormais certifié au niveau EAL 4+ pour IBM Z, Arm et x86-64

-- SUSE est actuellement le seul fournisseur d'un système d'exploitation Linux récent et polyvalent dont la chaîne d'approvisionnement en logiciels sécurisés est certifiée critères communs EAL 4+ pour toutes ces plates-formes

NUREMBERG, Allemagne, 17 août 2021 /PRNewswire/ -- SUSE®, leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et adaptées aux entreprises, a annoncé aujourd'hui que sa distribution Linux phare a obtenu la certification critères communs EAL 4+. SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP2 est désormais certifié au niveau EAL 4+ pour les architectures IBM Z, Arm et x86-64, ce qui garantit la conformité aux exigences de sécurité les plus strictes pour les infrastructures stratégiques. La certification de la chaîne d'approvisionnement logicielle de SUSE selon les critères communs EAL 4+ comprend une production sûre, la livraison des mises à jour et la protection des ressources numériques essentielles.

SUSE est actuellement le seul fournisseur d'un système d'exploitation Linux polyvalent récent dont la chaîne d'approvisionnement en logiciels sécurisés est certifiée critères communs EAL 4+ pour toutes ces plates-formes.

« À l'heure du piratage avancé et de la perturbation des services, la certification critères communs EAL 4+ pour SLES donne confiance aux fournisseurs de services essentiels tels que les gouvernements, les sociétés financières et bancaires, les organismes de santé, les compagnies d'eau et d'lectricité, les fournisseurs de télécommunications et autres qui innovent à la périphérie », déclare Thomas Di Giacomo, directeur de la technologie et des produits chez SUSE. « L'engagement de SUSE en faveur de l'interopérabilité ouverte signifie que les clients SLES 15 du monde entier peuvent être certains que leur système d'exploitation est conforme aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité informatique au sein de l'infrastructure qu'ls ont choisie. »

Kara Todd, directrice de Linux, IBM Z & LinuxONE chez IBM, a déclaré : « Cette dernière certification critères communs EAL 4+, le plus haut niveau atteignable pour un système d'exploitation open source, pour SUSE Linux Enterprise sur IBM Z démontre une priorité continue sur la sécurité et la fiabilité, qui, nous l'espérons, sera très bien accueillie par nos clients communs dans le monde entier. Nous observons un nombre toujours croissant de nouvelles charges de travail Linux passionnantes qui conviennent parfaitement à l'évolutivité, à la fiabilité et à la sécurité sous-jacentes qu'offre la plate-forme IBM Z. »

Bhumik Patel, directeur de l'Ecosystem Software Development, Infrastructure Line of Business, Arm, a déclaré : « L'omniprésence de la technologie Arm, du cloud à la périphérie, souligne notre responsabilité de travailler avec l'industrie pour fournir des solutions d'infrastructure avec une sécurité de bout en bout. En obtenant la certification EAL 4+ pour SLES, SUSE ouvre de nouvelles portes sur ce qui est possible avec les serveurs et l'infrastructure périphérique basés sur Arm. »

La croissance exponentielle du nombre de dispositifs de l'internet des objets (IoT) et de l'informatique de périphérie a augmenté les risques pour les réseaux et a obligé les pays à relever leurs exigences de conformité pour les fournisseurs d'infrastructures, en particulier ceux qui participent à des services essentiels à leur économie, à leur gouvernement et à la santé et la sécurité de leurs citoyens. La chaîne d'approvisionnement en logiciels sécurisés certifiée Critères communs EAL 4+ de SUSE permet d'appliquer les normes de sécurité les plus strictes aux périphériques périphériques et à l'IoT pour les fournisseurs d'infrastructures essentielles, tels que les entreprises de télécommunications et d'autres qui innovent à la périphérie.

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 a été certifié par le BSI, l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information, sur la base d'une évaluation menée par atsec information security. Les détails concernant la certification complète de SUSE « Common Criteria Part 3 conformant EAL 4 augmented by ALC_FLR.3 Systematic Flaw Remediation » sont disponibles sur www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_CC/CC/Betriebssysteme/1151.html?nn=513260. Pour plus d'informations sur SUSE Linux Enterprise Server, visitez le site www.suse.com/products/server. Pour en savoir plus sur la certification Critères communs, consultez le site www.commoncriteriaportal.org.

