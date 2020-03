SUSE offre des technologies de systèmes d'exploitation et de conteneurs gratuits aux fabricants de dispositifs médicaux qui luttent contre le COVID-19

- SUSE propose des services gratuits pour son système d'exploitation à code source libre et ses technologies de conteneurs afin d'accélérer la mise sur le marché pour les fabricants de dispositifs médicaux

- Les clients du secteur pharmaceutique, de la recherche et des laboratoires utilisent déjà les technologies SUSE dans leur lutte contre COVID-19

LONDRES, 26 mars 2020 /PRNewswire/ -- SUSE®, la plus grande société indépendante de logiciels libres au monde, s'est engagée à aider toutes les organisations qui produisent des dispositifs médicaux dans la lutte contre la COVID-19. À cette fin, SUSE offre des services gratuits tels que le support et la maintenance de son système d'exploitation et des technologies de conteneurs pour qu'ils soient intégrés dans ces dispositifs médicaux et les fassent fonctionner. Ces solutions SUSE sont disponibles immédiatement pour aider les fabricants de dispositifs médicaux à accélérer la mise sur le marché.

« La pandémie mondiale actuelle exige de nous plus que de simplement essayer de survivre en tant qu'entreprises et individus », a déclaré Melissa Di Donato, PDG de SUSE. « Nous sommes déterminés à aider les autres autant que nous le pouvons, en faisant ce que nous faisons le mieux. Nous disposons d'une technologie et d'un savoir-faire de pointe en matière de logiciels libres qui peuvent aider d'autres personnes dans leur lutte pour sauver des vies, et nous les partageons immédiatement et gratuitement. Nos clients, partenaires et communautés connaissent et partagent notre engagement à faire la différence et cela s'étend à nos voisins et à nos semblables dans le monde entier. »

SUSE Linux Enterprise est un système d'exploitation qui peut être intégré à divers types de périphériques, de matériel et d'appareils pour en faciliter l'utilisation. SUSE Embedded Linux présente une empreinte système optimisée pour des produits spécifiques, y compris les appareils médicaux.

Les technologies de conteneurs de SUSE comprennent la SUSE CaaS Platform, qui permet aux entreprises d'utiliser Kubernetes pour déployer et gérer plus facilement des applications et des services basés sur des conteneurs, et la SUSE Cloud Application Platform, qui apporte à Kubernetes une expérience avancée de développeur natif du nuage afin que les entreprises puissent mettre des applications sur le nuage et des appareils sur le marché plus rapidement. Ces technologies apportent sécurité et fiabilité à tout appareil sur lequel elles s'exécutent ou qu'elles gèrent.

Les clients de SUSE dans le domaine pharmaceutique et de la recherche , ainsi que les laboratoires nationaux du monde entier, utilisent déjà des supercalculateurs équipés de SUSE Linux Enterprise pour trouver des solutions aux problèmes posés par COVID-19, notamment la prévention, le traitement et les remèdes.

Les personnes intéressées à en savoir plus sur l'offre de SUSE pour aider à lutter contre COVID-19 doivent contacter SUSE à l'adresse [email protected].

