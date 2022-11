SUSE propose une solution entièrement intégrée et conçue pour le cloud computing afin de gérer Kubernetes et les systèmes d'exploitation en périphérie

SUSE intègre son portefeuille de gestion de Linux et de Kubernetes dans Edge 2.0, fournissant ainsi une pile sécurisée qui permettra aux clients de faire évoluer leurs opérations en périphérie

De nouvelles innovations pour le portefeuille Rancher by SUSE, qui renforceront la sécurité des charges de travail en cloud, seront également présentées à la KubeCon NA

DETROIT, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- KubeCon North America -- SUSE® , leader mondial en matière de solutions open source d'entreprise innovantes, fiables et sécurisées, annonce aujourd'hui de nouvelles avancées qui permettront aux clients d'accélérer et de mettre à l'échelle les infrastructures périphériques ainsi que de transformer les opérations périphériques. En conjonction avec les nouvelles avancées pour Rancher SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro et SUSE NeuVector , la solution Edge de SUSE offre une plate-forme hautement sécurisée, intégrée et évolutive qui simplifie, centralise et automatise la gestion du cycle de vie de Kubernetes et des systèmes d'exploitation Linux sur les sites distribués en périphérie.

« En combinant la distribution Kubernetes légère certifiée la plus largement adoptée dans le secteur et notre système d'exploitation Linux sécurisé pour les entreprises, conçu spécialement pour le Edge, nous sommes l'un des premiers à proposer une solution cloud native entièrement intégrée qui répond au défi numéro un de nos clients : le besoin d'évoluer. Ils ont besoin d'une infrastructure en cloud et de solutions périphériques adaptées, capables d'évoluer simplement et de gérer avec succès des milliers de grappes sur plusieurs sites géographiques », a déclaré Keith Basil, directeur général de SUSE Edge. « L'amalgame des technologies natives du cloud, de l'augmentation des vitesses de calcul et de l'intelligence artificielle accélère l'edge computing. Pour répondre à cette demande et poursuivre notre innovation, nous allons considérablement augmenter les investissements dans nos activités de pointe en 2023. »

Une pile native du cloud pour la gestion complète du cycle de vie à la périphérie de l'entreprise

Les besoins en matière d'informatique périphérique sont de plus en plus importants. Gartner prévoit que d'ici 2025, plus de 50 % des données gérées par les entreprises seront créées et traitées en dehors du centre de données ou du cloud. De même, la Fondation Linux a constaté que l'informatique de périphérie sera quatre fois plus importante que le cloud et générera 75 % des données dans le monde d'ici 2025.

Afin de préparer les clients à la prochaine génération de périphériques embarqués et de leur permettre d'évoluer, SUSE Edge 2.0 propose une gamme complète de solutions de gestion des périphériques natives du cloud, avec une sécurité intégrée de manière transparente sur l'ensemble de la pile, des applications aux systèmes d'exploitation en passant par Kubernetes. Proposant des utilisations variées de la périphérie – périphérie générale, télécommunications et automobile – qui nécessitent des capacités supplémentaires, seul SUSE fournit une solution de périphérie basée sur le cas d'utilisation pour répondre aux besoins exacts du client.

Voici d'autres fonctionnalités de la version Edge 2.0 :

Réduction de la complexité opérationnelle – Les clients bénéficieront d'une solution entièrement intégrée qui offre une gestion centralisée et rentable à l'échelle des sites périphériques non supervisés. Cela permet aux opérateurs informatiques d'ajouter facilement de nouveaux appareils en périphérie et de fournir des mises à jour permanentes sans impact sur la disponibilité, ce qui réduit les compétences informatiques nécessaires aux entreprises pour déployer des applications modernes, natives du cloud, en périphérie.

– Les clients bénéficieront d'une solution entièrement intégrée qui offre une gestion centralisée et rentable à l'échelle des sites périphériques non supervisés. Cela permet aux opérateurs informatiques d'ajouter facilement de nouveaux appareils en périphérie et de fournir des mises à jour permanentes sans impact sur la disponibilité, ce qui réduit les compétences informatiques nécessaires aux entreprises pour déployer des applications modernes, natives du cloud, en périphérie. Capacité à gérer à la fois Kubernetes et le système d'exploitation – SUSE Edge 2.0 gère Kubernetes et le système d'exploitation sous-jacent à partir d'un seul plan de contrôle et inclut un support de dépannage et des services de conseil spécialisés 24 heures sur 24. Cela permet aux clients d'effectuer des opérations sans problème à chaque étape du développement, y compris la conception, le déploiement et la maintenance, lorsqu'ils exécutent des charges de travail complexes et natives du cloud dans des emplacements en périphérie.

– SUSE Edge 2.0 gère Kubernetes et le système d'exploitation sous-jacent à partir d'un seul plan de contrôle et inclut un support de dépannage et des services de conseil spécialisés 24 heures sur 24. Cela permet aux clients d'effectuer des opérations sans problème à chaque étape du développement, y compris la conception, le déploiement et la maintenance, lorsqu'ils exécutent des charges de travail complexes et natives du cloud dans des emplacements en périphérie. Un système d'exploitation conçu pour l'Edge – La dernière version de SUSE Linux Enterprise (SLE) Micro 5.3 , un système d'exploitation léger conçu pour les environnements système virtualisés et conteneurisés, est désormais entièrement intégrée à Rancher. L'association avec Rancher permettra un déploiement transparent de SLE Micro 5.3 et donnera aux clients la possibilité de gérer les systèmes d'exploitation et Kubernetes à partir d'un seul tableau de bord. De plus, Elemental étant entièrement open source, les clients ont maintenant encore plus de choix pour l'infrastructure sous-jacente.

– La dernière version de , un système d'exploitation léger conçu pour les environnements système virtualisés et conteneurisés, est désormais entièrement intégrée à Rancher. L'association avec Rancher permettra un déploiement transparent de SLE Micro 5.3 et donnera aux clients la possibilité de gérer les systèmes d'exploitation et Kubernetes à partir d'un seul tableau de bord. De plus, Elemental étant entièrement open source, les clients ont maintenant encore plus de choix pour l'infrastructure sous-jacente. Sécurité pour tout environnement distribué – Avec SUSE Edge 2.0, les clients peuvent mettre en œuvre en toute sécurité des applications périphériques sur n'importe quel site distant, dans un mini-centre de données ou en tant que périphérique industriel IoT (IIOT). En outre, les organisations les plus sécurisées, telles que la défense et le gouvernement, peuvent intégrer SLE Micro, qui adhère à la certification commerciale des produits de cybersécurité exigée par les marchés publics fédéraux et dont il est prévu qu'elle soit répertoriée au NIAP comme étant en cours d'évaluation pour la certification FIPS 140-3 et les critères communs. Concernant la sécurité en grappe au niveau des applications, SUSE NeuVector peut être ajouté afin de fournir une protection en profondeur et une sécurité d'exécution sans faille.

Une sécurité renforcée pour les charges de travail natives du cloud computing

Les entreprises sont de plus en plus confrontées à la nécessité de réduire les coûts, d'améliorer le temps d'exécution et de garantir la sécurité et l'évolutivité des charges de travail, tout en veillant à ne pas s'enfermer dans un seul fournisseur. Avec plus de 100 millions de téléchargements et des dizaines de milliers de déploiements de production dans le monde entier, Rancher maintient sa position de plateforme de gestion de conteneurs la plus largement adoptée dans le secteur.

Les nouvelles fonctionnalités de la prochaine version de Rancher 2.7 aideront les clients à mieux sécuriser et gérer les charges de travail Kubernetes dans les environnements virtualisés, en cloud et en métal nu, notamment grâce à des fonctionnalités supplémentaires de gestion des systèmes d'exploitation.

SUSE NeuVector offre le plus haut niveau de sécurité et de conformité de l'industrie sans compromettre les performances des applications et les ressources matérielles. Avec la sortie prochaine de SUSE NeuVector 5.1, les clients bénéficieront d'une analyse des vulnérabilités et de contrôles d'admission plus efficaces et plus puissants sur plusieurs grappes grâce à l'analyse centralisée de l'entreprise, aux scanners à mise à l'échelle automatique et à la prise en charge de la nouvelle norme PSA (pod security admission) de Kubernetes (1.25+). Cette version prend en charge le plug-in réseau de Cilium, qui offrira aux utilisateurs de Cilium des capacités de sécurité avancées, notamment l'automatisation de la sécurité à confiance zéro et la protection complète de la couche 7 du pare-feu, comme le WAF (Web Application Firewall), le DLP (Data Leakage Prevention), le DPI (Deep Packet Inspection), entre autres. Cela permettra également aux mêmes contrôles de sécurité de s'adapter aux clusters et aux clouds qui peuvent avoir des types de plugins CNI différents ou multiples. En outre, les outils de construction open source pour le projet Open Zero Trust , basés sur NeuVector, sont désormais disponibles pour les utilisateurs de la communauté afin de créer et de construire leurs propres versions d'Open Zero Trust.

Témoignage d'un client SUSE :

« Dans les environnements industriels typiques des ateliers, les technologies opérationnelles permettant de contrôler les systèmes d'automatisation sont très difficiles à intégrer dans les systèmes informatiques. L'utilisation de SLE Micro, K3s, Rancher et NeuVector dans nos solutions industrielles comble le fossé entre l'atelier et l'informatique. Pour nos clients, les composants ci-dessus permettent une standardisation, une sécurité et une conformité de niveau entreprise-IT tout au long du cycle de vie de la solution d'automatisation », a déclaré le Dr Stefan Odermatt, Senior Vice President Global Business Center Systems Research & Development chez SICK AG.

Pour plus d'informations sur Rancher by SUSE, rendez-vous sur notre stand à la KubeCon NA (#P23). Pour en savoir plus sur la création de la prochaine génération de produits périphériques intelligents avec SUSE, visitez www.suse.com/solutions/edge-computing .

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables et sécurisées pour les entreprises. Plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à SUSE pour alimenter leurs environnements système essentiels. Nous sommes spécialisés dans les solutions métiers Linux, Enterprise Container Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover partout, du datacenter au cloud, en passant par la périphérie et au-delà.

SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'Open Source », offrant aux clients l'agilité nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie plus de 2 000 personnes dans le monde entier. SUSE est cotée à la Bourse de Francfort.

Déclarations prospectives

Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives d'avenir de la société, y compris les déclarations contenant les mots « objectifs », « cibles », « seront », « croire », « anticiper », « planifier », « s'attendre » et autres expressions similaires, peut constituer une déclaration prévisionnelle et doit être considérée avec prudence. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par les présentes déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs importants, notamment le paysage concurrentiel, l'évolution des transactions clients, la dépendance aux relations avec les clients, la gestion de la croissance et des acquisitions, la possibilité de problèmes logiciels non détectés, les risques dus à l'impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que les ralentissements économiques, les pressions sur les prix et la viabilité d'Internet. En outre, toutes les déclarations prévisionnelles incluses dans le présent document correspondent à des opinions émises à la date du présent communiqué de presse, qui peuvent donc changer. L'entreprise n'a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prévisionnelles. Les présentes déclarations prévisionnelles sont susceptibles de changer et ne doivent en aucun cas être considérées comme représentant les opinions de l'entreprise à une date autre que celle du présent communiqué de presse.

Copyright 2022 SUSE LLC. Tous droits réservés. SUSE et le logo SUSE sont des marques déposées de SUSE LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CONTACT : Natalie Paffmann, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg

SOURCE SUSE