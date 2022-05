SUSE transforme la sécurité cloud native du noyau jusqu'au cloud en passant par la périphérie avec des avancées significatives sur NeuVector et Rancher

Sécurité complète des conteneurs tout au long du cycle de vie avec SUSE NeuVector 5.0 SUSE NeuVector 5.0 est intégré à SUSE Rancher et fonctionne avec d'autres plateformes de gestion de conteneurs d'entreprise, notamment Amazon EKS, Google GKE et Microsoft AKS. Dans le cadre de la version 2.6.5 de SUSE Rancher, les utilisateurs de Rancher peuvent accéder et être authentifiés pour gérer SUSE NeuVector directement via la console Rancher. Cela offre aux clients l'avantage d'une pile zéro-trust complète avec une expérience utilisateur transparente qui simplifie la gestion de la sécurité pour les grands environnements Kubernetes distribués à l'échelle mondiale.

« Alors que les préoccupations en matière de sécurité des conteneurs ne cessent de croître, nos clients savent qu'ils peuvent compter sur SUSE pour fournir une solution complète qui améliore la sécurité tout au long du cycle de vie de Kubernetes », a déclaré Greg Muscarella, directeur général, gestion des conteneurs d'entreprise chez SUSE. « En s'appuyant sur l'héritage de SUSE Linux Enterprise et en s'intégrant parfaitement à SUSE Rancher, SUSE NeuVector permettra aux entreprises de renforcer leur sécurité contre les cybermenaces croissantes n'importe où sans compromettre l'agilité et l'innovation des développeurs. »

La sortie de SUSE NeuVector continue d'améliorer la capacité des entreprises à construire des systèmes de conteneurs résilients en temps réel. Ces fonctionnalités comprennent la détection du pare-feu d'application Web, la protection automatisée des conteneurs, l'enquête et le triage des vulnérabilités (CVE), les vérifications de conformité et les rapports.

Plateforme hybride flexible et facile à utiliser pour Kubernetes Anywhere

SUSE Rancher, la plateforme de gestion ouverte et interopérable Kubernetes de SUSE, améliore ses offres pour répondre aux besoins changeants des équipes de développement d'aujourd'hui qui gèrent des charges de travail et des environnements variés, du noyau jusqu'au cloud en passant par la périphérie. SUSE Rancher aide les clients à déployer leurs applications sur Kubernetes en toute confiance, en aidant les opérateurs à fournir des applications critiques pour l'entreprise grâce à une approche cloud native améliorée en matière de sécurité.

Les avantages pour les clients de SUSE Rancher 2.6.5 incluent :

Intégration de NeuVector : l'intégration de l'authentification NeuVector dans SUSE Rancher aidera les opérateurs à consolider la gestion et le cycle de vie de leurs conteneurs, du déploiement à la sécurité.

: l'intégration de l'authentification NeuVector dans SUSE Rancher aidera les opérateurs à consolider la gestion et le cycle de vie de leurs conteneurs, du déploiement à la sécurité. Prometheus Federator : les opérateurs peuvent désormais isoler les métriques Prometheus entre les projets dans SUSE Rancher . Cela fournit une solution de surveillance mutualisée pour les entreprises qui possèdent de nombreuses équipes sur la même plateforme .

Prometheus SUSE Rancher mutualisée plateforme Disponibilité générale du provisionnement RKE2 : RKE2, la dernière distribution Kubernetes de SUSE , offre aux clients et à la communauté la possibilité de déployer leurs clusters sur une distribution conforme à la norme FIPS avec des fonctionnalités améliorées conçues pour aider à satisfaire aux exigences de référence CIS avec un minimum d'intervention.

Kubernetes SUSE clusters FIPS fonctionnalités CIS Prise en charge améliorée de Windows : RKE2 GA ajoute également la prise en charge de Windows , y compris Server 2022. Cette version inclut aussi un pilote vSphere pour le provisionnement directement dans les environnements virtualisés . Parallèlement aux outils GMSA expérimentaux, les applications .NET peuvent désormais maintenir les meilleures pratiques de sécurité dans les environnements de conteneurs.

Conformément à l'engagement de SUSE envers la communauté open source, SUSE a également annoncé la contribution du projet open source de SUSE NeuVector, Open Zero Trust (OZT) à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

« La sécurité est une exigence essentielle pour tous les utilisateurs et les entreprises qui déploient des charges de travail cloud natives », a déclaré Fei Huang, vice-président de la stratégie de sécurité, chez SUSE. « En contribuant à l'Open Zero Trust de la CNCF, sa valeur globale augmentera à mesure que la communauté participera à l'évolution et à l'amélioration de la sécurité Kubernetes. Open Zero Trust fournit les capacités de sécurité des conteneurs de classe mondiale de NeuVector à tout le monde dans le but de faciliter une solide communauté de contributeurs axés sur la sécurité, essentiels à la défense contre les exploits et les pirates informatiques. »

Pour en savoir plus sur SUSE, rendez-vous sur le stand SUSE à KubeCon Europe (#p15) ou visitez www.suse.com .

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial en matière de solutions open source innovantes, fiables, sécurisées et adaptées aux besoins des entreprises, sur lesquelles plus de 60 % des entreprises du Fortune 500 s'appuient pour alimenter leurs charges de travail stratégiques. Nous sommes spécialisés dans les solutions métiers Linux, Enterprise Container Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover partout, du datacenter au cloud, en passant par la périphérie et au-delà.

SUSE réintègre la notion « d'ouverture » à « l'Open Source », offrant aux clients l'agilité nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie plus de 2 000 personnes dans le monde entier. SUSE est cotée à la Bourse de Francfort.

Déclarations prospectives

Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives d'avenir de la société, y compris les déclarations contenant les mots « objectifs », « cibles », « seront », « croire », « anticiper », « planifier », « s'attendre » et autres expressions similaires, peut constituer une déclaration prévisionnelle et doit être considérée avec prudence. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par les présentes déclarations prévisionnelles en raison de divers facteurs importants, notamment le paysage concurrentiel, l'évolution des transactions clients, la dépendance aux relations avec les clients, la gestion de la croissance et des acquisitions, la possibilité de problèmes logiciels non détectés, les risques dus à l'impact de la pandémie de COVID-19 ainsi que les ralentissements économiques, les pressions sur les prix et la viabilité d'Internet. En outre, toutes les déclarations prévisionnelles incluses dans le présent document correspondent à des opinions émises à la date du présent communiqué de presse, qui peuvent donc changer. L'entreprise n'a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prévisionnelles. Les présentes déclarations prévisionnelles sont susceptibles de changer et ne doivent en aucun cas être considérées comme représentant les opinions de l'entreprise à une date autre que celle du présent communiqué de presse.

Copyright 2022 SUSE LLC. Tous droits réservés. SUSE et le logo SUSE sont des marques déposées de SUSE LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Contact :

Natalie Paffmann

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1819215/SUSE_at_KubeConValencia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg

SOURCE SUSE S.A.