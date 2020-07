SUSE va acquérir Rancher Labs et devenir un leader du marché de la gestion d'Enterprise Kubernetes

Cela fait de SUSE et Rancher Labs les innovateurs de prédilection en matière d'open source pour Enterprise Linux, Kubernetes, l'informatique en périphérie (edge computing) et l'intelligence artificielle

Cela crée la plus grande organisation indépendante au monde exclusivement dédiée à faciliter la transformation numérique avec des solutions open source et cloud natives

Cela permet aux clients et aux partenaires d'avoir une plus grande portée mondiale et un accès sans pareil aux technologies de pointe pour accélérer l'innovation

LONDRES et CUPERTINO, Californie, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- SUSE, la plus grande entreprise open source indépendante au monde, a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Rancher Labs. Basée à Cupertino, en Californie, Rancher est une entreprise open source privée, qui fournit une plateforme de gestion Kubernetes à la pointe du marché.

« C'est un moment formidable pour notre secteur, qui voit deux leaders de l'open source unir leurs forces. La fusion d'un leader d'Enterprise Linux, de l'informatique en périphérie et de l'IA avec un leader de la gestion d'Enterprise Kubernetes va chambouler le marché pour aider les clients à accélérer leurs processus de transformation numérique », a déclaré Melissa Di Donato, PDG de SUSE. « Seule l'association de SUSE et de Rancher aura l'ampleur d'un portefeuille de solutions véritablement 100 % open source et bénéficiant d'une adhésion mondiale. Ce portefeuille comprendra notamment les technologies cloud natives et aidera nos clients à innover en toute fluidité dans l'ensemble de leurs activités, de la périphérie au cloud en passant par le cœur. »

Faciliter un avenir cloud-native aux clients et aux partenaires

Alors que les responsables informatiques cherchent de plus en plus à exploiter le cloud pour innover et mener la transformation numérique, Kubernetes s'est rapidement imposée comme un pilier essentiel de la stratégie informatique. Gartner prévoit que l'adoption croissante d'applications et d'infrastructures cloud natives augmentera l'utilisation de la gestion des conteneurs qui passera à 75 % des grandes entreprises dans les économies développées à l'horizon 2024 (contre moins de 35 % en 2020).

SUSE, leader d'Enterprise Linux, de l'informatique en périphérie et de l'IA, et Rancher, leader de la gestion des conteneurs Kubernetes, fourniront de l'informatique à tous les niveaux grâce à la toute dernière IA et au déploiement fluide de charges de travail conteneurisées, de la périphérie jusqu'au cloud en passant par le cœur.

« Rancher et SUSE vont aider les entreprises à contrôler leurs avenirs cloud natives », a déclaré Sheng Liang, PDG de Rancher. « Notre plateforme Kubernetes de premier plan crée, avec l'aide des larges solutions logicielles open source de SUSE, une puissante combinaison qui permet aux responsables de l'informatique et de l'exploitation du monde entier de satisfaire au mieux les besoins de leurs clients, où que ces derniers en soient dans leurs processus de transformation numérique, depuis le centre de données jusqu'à la périphérie en passant par le cloud ».

Après l'obtention des autorisations réglementaires et la conclusion de l'acquisition, les clients des deux entreprises bénéficieront d'un plus vaste portefeuille de produits et services de pointe ainsi que d'une présence mondiale et d'une puissance d'innovation beaucoup plus importants. Les clients de SUSE bénéficieront des solides capacités des technologies cloud natives de Rancher à la pointe du secteur, qui sont désignées par Forrester WaveTM comme « leader dans le domaine des logiciels de plateforme de conteneurs pour les entreprises ». Par ailleurs, les clients de Rancher auront accès au réseau mondial d'assistance de SUSE et à son vaste portefeuille open source.

Cette alliance représente également une grande victoire pour l'écosystème mondial des partenaires de SUSE, qui pourront désormais proposer une gamme de solutions encore plus large à leurs clients grâce aux solutions de Rancher.

Un engagement indéfectible à l'égard la communauté open source

Forte de son héritage en matière de technologie open source, SUSE s'engage fermement à fournir des technologies 100 % open source et sans enfermement propriétaire. Partageant cette philosophie, Rancher poursuivra sa stratégie d'ouverture et de prise en charge de multiples distributions Kubernetes et systèmes d'exploitation.

L'architecture agnostique envers l'infrastructure de Rancher prend en charge toute distribution Kubernetes certifiée par la Cloud Native Computing Foundation, notamment Google GKE, Amazon EKS et Microsoft AKS, ainsi que des projets tels que Gardener.

Une première étape de la stratégie de croissance externe de SUSE

L'acquisition de Rancher est la première étape de la stratégie de croissance externe de SUSE depuis que celle-ci est devenue une entreprise de logiciels totalement indépendante en mars 2019. Elle fait également suite à la forte dynamique budgétaire de SUSE, laquelle a tout récemment annoncé un excellent deuxième trimestre pour son exercice 2020, avec une augmentation de 30 % en glissement annuel des réservations ACV (valeur de contrat annuelle) et une hausse spectaculaire de 70 % en glissement annuel du chiffre d'affaires mondial généré par le cloud.

« Notre vision qui s'attache à offrir un meilleur avenir et une valeur mesurable à nos clients et partenaires éclaire nos décisions et stimule notre croissance », a ajouté Mme Di Donato. « Cette acquisition renforce notre capacité à offrir un portefeuille plus complet, un plus grand choix aux clients et à supprimer l'enfermement propriétaire. Elle nous permettra également de jouer un rôle encore plus stratégique auprès des fournisseurs de services cloud, des fournisseurs de matériel indépendants, des intégrateurs de systèmes et des revendeurs à valeur ajoutée qui souhaitent de tout cœur offrir une meilleure expérience à leurs clients. »

L'accord devrait être conclu avant la fin du mois d'octobre 2020, sous réserve des conditions habituelles de vente, notamment de l'obtention des autorisations réglementaires.

À propos de SUSE

SUSE, la plus grande entreprise open source indépendante au monde, accompagne la transformation numérique des entreprises avec des solutions agiles et performantes. Ces solutions simplifient, modernisent et accélèrent les solutions traditionnelles, cloud et périphériques. SUSE travaille avec un écosystème de partenaires et de communautés afin d'offrir des solutions adaptées aux missions stratégiques des entreprises. Les plateformes conteneur et cloud de SUSE, l'infrastructure définie par logiciel et les solutions d'intelligence artificielle et d'informatique périphérique permettent aux clients de créer, de déployer et de gérer des charges de travail quel que soit l'endroit – sur site, hybride et multi-cloud. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.suse.com.



À propos de Rancher Labs

Rancher Labs fournit des logiciels open source qui permettent aux entreprises de déployer et de gérer Kubernetes à grande échelle, sur n'importe quelle infrastructure à travers le centre de données, le cloud, les succursales et la périphérie du réseau. Affichant 37 000 utilisateurs actifs et plus de 100 millions de téléchargements, son produit phare, Rancher, est une plateforme de gestion Kubernetes de premier plan. Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.rancher.com et suivre @Rancher_Labs sur Twitter. Tous les noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent communiqué peuvent être des marques commerciales enregistrées par leurs propriétaires.

