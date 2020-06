SUSE verzeichnet starkes zweites Quartal - im Fokus steht Kunden in der schwierigen Wirtschaftslage zum Erfolg zu verhelfen

- Weltweit steigt der jährliche Auftragswert (Annual Contract Value = ACV), Einnahmen im Cloud-Bereich steigen global um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

- SUSE unterstützt Unternehmen beim Umgang mit den Folgen der COVID-19-Pandemie

LONDON, 9. Juni 2020 /PRNewswire/ -- SUSE®, das weltweit größte unabhängige Open Source Software-Unternehmen, veröffentlichte heute Finanzergebnisse* und Höhepunkte aus dem zweiten Fiskalquartal 2020, das am 30. April 2020 endete.

Die ACV-Buchungen (jährlicher Vertragswert) von SUSE für das zweite Quartal stiegen im Jahresvergleich um 30 Prozent, wobei die regionalen ACV-Buchungen im Asien-Pazifik-Raum und in Japan trotz der Auswirkungen von COVID-19 auf das gesamte Quartal mit 29 Prozent deutlich zunahmen.

Weitere besondere Aspekte des zweiten Quartals sind:

63-prozentige Zunahme von Geschäftsabschlüssen mit mehr als einer Million USD Umfang.

31 Prozent Zuwachs im Bereich Renewals bei ACV-Buchungen.

70 Prozent Steigerung im Bereich Cloud-Umsatz, bedingt durch eine Ausweitung des Cloud Service Provider Netzwerks mit neuen Partnern wie Britehouse, Exoscale, Magic Cloud, Nordicmind und Pedab.

Zu den erwähnenswerten Neugewinnen gehören Army and Air Force Exchange Service in den Vereinigten Staaten sowie das internationale Automobil-Softwareunternehmen Elektrobit.

Während global die Bekämpfung der Pandemie weiterhin das beherrschende Thema ist, sieht SUSE es als seine Aufgabe, Mitarbeiter und Kunden zu unterstützen. Weltweit konnte SUSE die Umstellung auf „Home-Office" für alle Mitarbeiter ohne Unterbrechungen durchführen. Seit Beginn des Quartals bietet SUSE kostenlose Technologien für Hersteller medizinischer Geräte an, und spezielle Programme, die Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation unterstützen sowie kostenlosen Zugang zu Online-Schulungen für die IT-Mitarbeiter der Kunden ermöglichen - Tausende Kunden haben bereits die SUSE Online Trainings absolviert.

Gemeinsam mit Microsoft erweiterte SUSE sein Angebot für Hersteller von medizinischen Geräten im Kampf gegen COVID-19, kostenlose Betriebssystem- und Container Management-Technologien zur Verfügung zu stellen. Sie können nun auch SUSE Linux Enterprise High Performance Computing auf Microsoft Azure kostenfrei nutzen.

„Schwierige Zeiten fördern die Zusammenarbeit wo immer sich Gemeinschaften bilden, um Innovationen zum Wohle der Allgemeinheit zu entwickeln", sagt Melissa Di Donato, CEO von SUSE. „Und obwohl SUSE wie andere Unternehmen von den globalen Ereignissen der jüngsten Zeit betroffen ist, sind wir sehr dankbar für die Stärke unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter, die innovativen, wirkungsvollen Technologien und unsere treuen Kunden. Sie haben es uns ermöglicht, anderen zu helfen und sie zu unterstützen."

SUSE-Kunden sind engagiert und liefern weltweit wertvolle Ergebnisse mit SUSE-Technologien in Lösungen, die Naturkatastrophen mildern, Leben retten und den Klimawandel abschwächen. Das Tokyo Institute of Technology bietet ein "Supercomputer für Jedermann"-Projekt an, das nicht nur der akademischen Welt, sondern auch externen Unternehmen und Forschungseinrichtungen zugutekommt, und ihnen die Entwicklung modernster Lösungen in Bereichen wie Medizin, Analyse sozialer Phänomene und sogar Erdbebenwarnungen ermöglicht. Die London School of Hygiene & Tropical Medicine, ein führendes Zentrum für Forschung und Ausbildung im Bereich der öffentlichen und globalen Gesundheit, ermöglicht weltweite Forschung, Zusammenarbeit und Beratung für diejenigen, die auf COVID-19-Ausbrüche auf der ganzen Welt reagieren.

SUSE möchte weiterhin kostenlose Technologielösungen und innovative Serviceangebote für diejenigen bereitstellen, die helfen, die aktuellen und zukünftigen globalen Herausforderungen zu lösen.

*Nicht auditierte Ergebnisse (Non-IFRS at Budget Exchange).

