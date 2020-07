Súťaž v oblasti umelej inteligencie DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE 2020 motivuje študentov prichádzať s novými nápadmi

Tímy študentov univerzít sú pozvané zasúťažiť si v najlepšej celosvetovej súťaži v oblasti umelej inteligencie a algoritmov.

158000$ vyčlenených pre výhercov súťaže bude rozdelených nasledovne: 30000$ za prvú cenu, 15000$ za druhú cenu, 10000$ za tretiu cenu a 2000$ za čestnú cenu.

Neoceniteľné vzdelávacie možnosti od medzinárodných odborníkov na umelú inteligenciu a algoritmy, ktorí tvoria hodnotiacu porotu.

ŠEN-ČEN, Čína, 16. júla, 2020 /PRNewswire/ -- Študenti univerzít z celého sveta sú pozvaní prísť si otestovať svoje zručnosti s algoritmami umelej inteligencie a to na pôde celosvetovej súťaže DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE 2020, ktorá bola spustená 8. júla 2020.

Svet prostredníctvom súťaže spoločnosti Huawei bude pozorovať tímy univerzitných študentov pri skúmaní a navrhovaní riešení výziev, ktorým čelí priemysel umelej inteligencie, pričom sa tak bude rozhodovať o ďalšej generácii odborníkov v oblasti umelej inteligencie a algoritmov.

Zhang Ping'an, generálny riaditeľ Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, sa vyjadril k spusteniu súťaže a povedal: "Pre ekosystém spoločnosti Huawei, ktorá poskytuje služby v oblasti mobilných telefónov, už pracuje milión talentovaných vývojárov. Od súťaže si však sľubujeme, že získame nové talenty do budúcna tak, aby sme zaistili, že oblasť umelej inteligencie bude naďalej napredovať. Výzvy, ktoré budú súťažiaci riešiť sú reálnymi výzvami reálneho sveta a súťažiaci sa tak prostredníctvom nich budú môcť pridať k nám na našej ceste k vytvoreniu plne prepojeného a inteligentného sveta."

Zúčastnené tímy budú najprv rozdelené, aby súťažili v jednom alebo dvoch súbojoch, so zameraním na stroje alebo počítače, v rámci predbežného kola, kde hneď uvidíme výsledky a umiestnenie jednotlivých súťažiacich. 15 tímov z každého súboja, ktoré budú mať najvyššie skóre, postúpia do napínavého finále tých najlepších, kde budú finalisti neustále optimalizovať algoritmy, až kým nedošprintujú k cieľovej páske–víťazné tímy sa výraznou mierou zapíšu do zoznamu budúcich odborníkov pre túto oblasť.

Ceny pre víťazov a ďalšie benefity súťaže sú:

vzdelávacie možnosti od celosvetových popredných odborníkov a stredísk na umelú inteligenciu a algoritmy, ktorí tvoria hodnotiacu porotu

možnosti pre víťazné tímy celosvetovo sa zviditelniť

možnosť naštartovať svoju kariéru vo svete umelej inteligencie a dát ako účastníci programu Huawei pre vychádzajúce hviezdy.

Za účelom slávnostného otvorenia súťaže DIGIX AI GLOBAL CHALLENGE 2020 usporiadal Huawei naživo virtuálnou formou ceremóniu, ktorá sa konala v stredu 8. júla o 9,00 hod. stredoeurópskeho času, kde bolo zúčastneným študentským tímom predstavené, čo môžu od súťaže očakávať a uskutočnili sa otváracie prednášky hosťujúcich inštitútov a odborníkov na umelú inteligenciu z celého sveta. Takmer 20 svetových profesorov z oblasti umelej inteligencie a algoritmov boli prizvaní ako porota súťaže, ktorá bude súťažiacim poskytovať odborné vedenie.

Súťaž sa uskutoční za účasti odborníkov Zhi-Hua Zhou, profesor Nanjingskej univerzity, zahraniční člen vedeckej spoločnosti Academia Europaea, Pascal Van Hentenryck, profesor na Technologickom inštitúte v Georgii, spolupredseda konferencie AAAI 2019 a Giuseppe De Giacomo, profesor na rímskej univerzite "La Sapienza", predseda konferencie ECAI 2020.

Ako sa zúčastniť

Účastníci sa potrebujú registrovať ako vývojári HUAWEI prostredníctvom webovej stránky https://developer.huawei.com/consumer/en/, a prihlásiť sa ako jednotlivec alebo ako tím s tromi členmi prostredníctvom webovej stránky 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE, do 20. septembra 2020 - https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/101592649207348035.

Súťaž bude pozostávať z dvoch kôl:

Registrácia a predbežné kolo (8. júla – 20. septembra): tímy sa zúčastnia jedného alebo dvoch súbojov.

Finále najlepších (ku koncu októbra): 15 najlepších tímov, víťazov z každého súboja v predbežnom kole, postúpi do finále, kde budú hodnotení odborníkmi na umelú inteligenciu z celého sveta.

