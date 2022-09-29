Suudi Arabistan, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin hac yolculuklarını kolaylaştırmak için entegre bir dijital platform olan Nusuk'u lanse etti

RİYAD, Suudi Arabistan, 29 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- Hac ve Umre Bakanlığı, hacılar ve ziyaretçilerin Mekke ve Medine'ye yaptıkları yolculuklar için kullanımı kolay bir planlama yöntemi olan resmi Suudi entegre dijital platformu Nusuk'un (nusuk.sa) lansmanını bugün duyurdu. Bu e-platform, Suudi Arabistan Krallığını dünyanın dört bir yanından ziyaret eden Müslümanların deneyimlerini geliştirmeyi ve ziyaretçilerin umre yapmalarına yönelik varış prosedürlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Nusuk, Vision 2030 Hacı Deneyim Programı kapsamında olan bir girişim.

Saudi Arabia launches Nusuk, an integrated digital platform, to facilitate pilgrim journeys for visitors from around the world

Nusuk hacılar ve ziyaretçiler için bilgi ve geniş bir hizmet yelpazesi sunarak Umre Ritüellerini rahatlık ve konfor içinde yapabilmelerini sağlıyor. Ayrıca, Suudi Vizyonu 2030 hedeflerine ulaşmak için sağlanan hizmetlerin kalitesini artıracak ve ziyaretçilerin dini ve kültürel deneyimlerini zenginleştirecek.

Nusuk, vizelerin, izinlerin, rezervasyon süreçlerinin ve prosedürlerin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere, Visit Saudi ekosistemi genelinde eksiksiz hizmet yelpazesi sağlamak için Suudi Turizm İdaresiyle işbirliği ve ortaklık içinde işleyecek. Nusuk, Mekke ve Medine'yi ziyaret eden Müslümanların deneyimini geliştirmek ve zenginleştirmek için çeşitli paket ve programlar da sunuyor.

Daha sonraki bir aşamada, etkileşimli haritalar, teklif ve faaliyet takvimi, sağlık bilgileri ve hizmetleri ve tüm politika kuralları için çeşitli dillerde bir dijital kılavuz gibi ek hizmetler de sağlanacak. Nusuk, özel sektör için de fırsatlar sunarak hizmet sağlayıcıların hacılara ve ziyaretçilere elektronik hizmetler sunmalarını sağlıyor. Maqam platformu, hizmetlerinin daha sonraki bir aşamada Nusuk'a aktarılmasına kadar Umre Seyahat Programı planlamasını desteklemeye devam edecek.

Ekselansları Hac ve Umre Bakanı, Hacı Deneyim Programı Komitesi Başkanı, Dr. Tawfiq Al-Rabiah, Nusuk'un en son teknolojiyi kullanarak hacılara sağlanan hizmetlerin kalitesini artırma çabalarının devamı olduğunu açıkladı. Buna ek olarak, Nusuk birçok devlet kurumuyla birlikte, prosedürleri kolaylaştırmak ve hacıların ve ziyaretçilerin ruhi yolculuklarını rahatlık ve konfor içinde yapmasını sağlamak için çalışacak.

Ekselansları Turizm Bakanı ve Suudi Turizm İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb, Hacı Deneyim Programı çatısı altında Nusuk'un önemini ve İdare ile Hac ve Umre Bakanlığı arasında işbirliği ve entegrasyon çerçevesinde rolünü ele aldı. Bu, umre sürecini kolaylaştırarak ve tüm Müslümanlar için en iyi hizmetleri sağlayarak Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım.

Daha fazla bilgi için lütfen www.nusuk.sa adresini ziyaret edin

NUSUK hakkında

Suudi Arabistan'ın ilk entegre resmi dijital platformu olan Nusuk, Mekke'ye, Medine'ye ve ötesine yaptıkları yolculuklar için tüm hacılara ve ziyaretçilere kullanımı kolay bir planlama yöntemi sunuyor. Nusuk ile dünyanın dört bir yanından gelen gezginler, eVisa'ya başvurmaktan otel ve uçak rezervasyonu yapmaya kadar, ziyaretleriyle ilgili her şeyi kolaylıkla ayarlayabilirler. İleriki bir aşamada, Nusuk önemli mekanlara yapılacak ziyaretleri programlamak, ulaşım vasıtaları bulmak, güzergahları düzenlemek ve etkileşimli haritalar bulmak için de kullanılabilecek.

Resim - https://mma.prnewswire.com/media/1907444/Nusuk_platform_eng_Infographic.jpg

SOURCE The Ministry of Hajj and Umrah