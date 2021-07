Suvoda annonce l'élargissement de son équipe de direction pour soutenir sa croissance mondiale

Nomination de cadres expérimentés dans le domaine de la technologie pour diriger les produits et le marketing

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, un innovateur en matière de logiciels d'essais cliniques, a annoncé aujourd'hui l'agrandissement de son équipe de direction avec les nominations d'E.K. Koh au poste de directeur produit et d'Elena Filimonova au poste de directrice marketing. Filimonova et Koh arrivent chez Suvoda avec de nombreuses qualifications dans le domaine de la technologie B2B et des années d'expérience dans la création et l'extension d'entreprises centrées client.

Au cours des huit dernières années, l'adoption rapide du marché a permis à Suvoda de connaître une croissance rapide et de s'imposer comme un leader dans le domaine de la technologie des essais cliniques. Grâce à l'investissement récent de LLR Partners, Suvoda développe son entreprise pour soutenir la croissance tout en restant concentré sur l'expansion de la fonctionnalité de ses produits et le maintien du niveau supérieur du service clientèle pour lequel la société est connue.

Au fur et à mesure que le secteur s'oriente vers une approche centrée sur le patient et la virtualisation des essais, et que les essais eux-mêmes deviennent plus complexes, M. Koh et son équipe se concentreront sur la création de solutions évolutives offrant une plus grande efficacité dans la prise en charge des patients et la gestion de la chaîne d'approvisionnement afin d'aider les promoteurs d'essais cliniques à fournir plus rapidement de nouvelles thérapies aux patients.

Koh est un chef de produit expérimenté qui a fait ses preuves en matière de développement d'organisations produit, ainsi que de définition et d'exécution de solutions révolutionnaires avec une forte adéquation produit-marché. Il possède une vaste expérience de la gestion et du développement de produits dans des entreprises telles qu'Experian, LiveRamp et Optymyze, entre autres.

« Je suis personnellement motivé par la mission de Suvoda, qui consiste à améliorer la vie des patients », a déclaré M. Koh. « Les essais cliniques sont prêts à connaître la révolution des produits, et je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à une entreprise qui combine une innovation transformatrice avec la plus grande importance accordée à l'amélioration de la réalisation des études. »

En tant que directrice marketing, Mme Filimonova pilotera la stratégie de marque et de mise sur le marché au niveau mondial, avec des initiatives marketing ciblées pour soutenir les objectifs commerciaux et de croissance de Suvoda.

« Suvoda est une entreprise exceptionnelle qui s'articule autour d'une équipe formidable, de produits innovants et d'un niveau de service clientèle exceptionnel. Je suis honoré d'en faire partie. Je m'engage à développer davantage la présence de Suvoda et à élever la voix de l'entreprise en tant qu'innovateur dans le domaine des essais cliniques en mettant en avant ses capacités et son expertise uniques. »

Mme Filimonova a consacré la majeure partie de sa carrière au marketing technologique B2B. Son expérience et ses objectifs stratégiques ont aidé les jeunes entreprises et les sociétés établies à se faire connaître sur le marché, à stimuler leur croissance et à intégrer de nouveaux produits sur le marché. Avant de rejoindre Suvoda, Mme Filimonova a occupé des postes de direction marketing chez Radianz, une société appartenant à Reuters, Knovel, Elsevier et CGS.

« L'expertise complète et l'esprit créatif d'E.K. et d'Elena nous permettront de nous concentrer sur la résolution des problèmes de nos clients. Ces deux postes seront déterminants pour la conduite et l'exécution des initiatives stratégiques globales de Suvoda et joueront un rôle clé dans la poursuite de notre croissance mondiale », a déclaré Jagath Wanninayake, président et PDG de la société. « Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée qu'E.K. et Elena s'intègrent si bien dans notre culture qui consiste à apporter une contribution significative à l'accélération du processus d'essais cliniques. »

