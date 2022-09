Suvoda annonce le système de la sélection libre pour la distribution des essais cliniques JIT lors de la conférence DPHARM Disruptive Innovations

Le président-directeur général de Suvoda, Jagath Wanninayake, sera l'un des conférenciers invités au DPHARM pour discuter de l'innovation sans rupture.

PHILADELPHIE, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes touchant des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a annoncé aujourd'hui lors de la 12e conférences annuelle du DPHARM Disruptive Innovations Conference à Boston, ses nouvelles capacités de sélection libre incluses dans la dernière version de son système de réponse interactif (IRT), utilisé pour la randomisation des patients et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Le niveau de complexité des essais cliniques actuels exerce une pression accrue sur la chaîne d'approvisionnement en médicaments et en produits biologiques. La dernière fonctionnalité de la sélection libre de Suvoda dans son système IRT offre aux commanditaires une plus grande souplesse dans la gestion de leurs opérations d'emballage, d'étiquetage et de distribution du côté de l'approvisionnement, ce qui leur permet d'entamer efficacement et en toute sécurité leur périple vers le paradigme du juste-à-temps (JAT).

« Le volet logistique de la chaîne d'approvisionnement continue de représenter la majorité des budgets de la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques. Il est donc crucial de donner la priorité au développement de solutions logicielles flexibles qui permettent aux promoteurs de maximiser l'efficacité de la fabrication et de la distribution », a déclaré Lisa Li, directrice de la gestion des produits IRT chez Suvoda. « Avec les capacités de la sélection libre comme choix lors de l'utilisation de Suvoda IRT, les sponsors sont libres de mettre en œuvre la bonne stratégie pour chaque essai en fonction de leurs exigences et protocoles uniques. »

Avec la sélection libre, les commanditaires peuvent avoir plus de choix et de flexibilité dans la façon dont ils répondent à la demande de fournitures cliniques. Au lieu d'être limitée par une demande d'IRT pour des unités pharmaceutiques spécifiques pour un envoi, avec la sélection libre, la demande d'expédition peut contenir un ensemble de paramètres tels que la quantité, le type de médicament, et une date d'expiration minimale sans dicter les unités exactes qui doivent faire l'objet d'une demande d'expédition. La sélection libre améliore l'offre IRT de Suvoda pour soutenir les stratégies d'approvisionnement en médicaments comme l'exécution flexible des envois et la mise en commun des stocks avec l'étiquetage JIT. Cela permet aux promoteurs de réduire les déchets et d'optimiser les coûts d'étiquetage et de destruction, en particulier dans les essais qui incluent des produits biologiques.

« Suvoda a l'habitude de créer des solutions flexibles qui combinent des technologies et des offres innovantes avec des approches pragmatiques d'adoption, afin de favoriser l'efficacité des études de maintien de la vie », a déclaré Jagath Wanninayake, président et PDG de Suvoda. « Le lancement de notre fonctionnalité de libre choix est un autre exemple de curation de choix pour les clients qui leur permettent d'innover quand et comment ils sont prêts afin qu'ils puissent commencer à évoluer vers de nouveaux paradigmes d'efficacité tout en répondant aux besoins urgents et critiques des patients dans les essais cliniques d'aujourd'hui. »

Jagath Wanninayake sera l'un des orateurs vedettes le 14 septembre 2022, où il participera à une discussion au coin du feu pour Émission d'aujourd'hui @DPharm . Son exposé, intitulé « Innovation Without Disruption: The Practical Path to Patient-Centric, Accessible Clinical Trials » mettra en lumière la façon dont les promoteurs et les ORC peuvent adopter l'innovation pour apporter des changements positifs aux essais cliniques de manière inclusive tout en minimisant les perturbations.

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à la périphérie de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). La société affiche régulièrement un taux de recommandation net (NPS) de près de 70, dépassant de loin la moyenne du secteur technologique (50), et a été choisie par des promoteurs d'essais et des ORC pour soutenir plus de 1 000 essais dans 65 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com. Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn.

