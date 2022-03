Suvoda anuncia su participación en la conferencia CTS Europe en Madrid, del 22 al 23 de marzo

El líder mundial en tecnología de ensayos clínicos participará en dos presentaciones para la conferencia sobre la cadena de suministro de ensayos clínicos

FILADELFIA, 17 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, una compañía global de tecnología de ensayos clínicos que se especializa en estudios altamente complejos, como oncología, sistema nervioso central (SNC) y enfermedades raras, anunció hoy que su director de Prestación de Servicios, Europa será un presentador y panelista clave en dos sesiones en la próxima conferencia Clinical Trial Supply (CTS) Europe en Madrid, España, que tendrá lugar del 22 al 23 de marzo. Se esperan más de 300 asistentes y más de 50 expositores en la conferencia de este año. CTS Europe reunirá a empresas farmacéuticas y de biotecnología para discutir operaciones, procesos, herramientas y técnicas de la cadena de suministro de ensayos clínicos.

En su primer evento de la industria desde que anunció un cambio de marca corporativo a principios de este mes, Suvoda compartirá información sobre la estrategia de suministro de ensayos clínicos y mejores prácticas en dos presentaciones clave el 22 de marzo, que incluyen:

How to Optimize your Trial Supply Chain with a Flexible IRT Martes, 22 de marzo, 2022 | 10:00 AM CET

Descripción general: Los asistentes obtendrán información sobre el valor de IRT para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro

Ponentes:

Marcel Besier , director de Entrega de servicios, Europa, Suvoda

Panel de debate - Navigating the Journey to Decentralized Trials: Establishing a Successful Patient-Centric Clinical Trial Supply Chain Resulting in Enhanced Patient Retention

Martes, 22 de marzo, 2022 | 4:30 PM CET

Moderadora: Jennifer Smith-Parker, redactora sénior, GD Healthcare

Ponentes:

Marcel Besier , director de Entrega de servicios, Europa, Suvoda

Bernard Jaucot, director PSO sénior, Suministros clínicos globales, PPD, parte de Thermo Fisher Scientific

Aprovechando el impulso de Suvoda en 2021, la empresa actualizó recientemente su marca y se expandió más allá de su producto IRT insignia con el lanzamiento de sus soluciones eConsent y eCOA, ahora en la fase de adopción temprana, lo que marca un paso crítico en el camino de la empresa para optimizar los ensayos clínicos complejos.

Suvoda destacará estos desarrollos y cómo las empresas pueden probar sabiamente en la conferencia CTS Europe este mes. Para obtener más detalles, puede registrarse en CTS Europe aquí y experimentar el nuevo Suvoda en www.suvoda.com .

Acerca de Suvoda

Suvoda es una compañía global de tecnología de ensayos clínicos que se especializa en estudios de soporte vital altamente complejos en áreas terapéuticas como oncología, sistema nervioso central y enfermedades raras. Fundada en 2013 por expertos en tecnologías eClinical, Suvoda empodera a los profesionales de ensayos clínicos para gestionar los momentos más urgentes en los ensayos más urgentes a través de sus soluciones IRT, eConsent y eCOA entregadas en una sola plataforma. Con sede en las afueras de Filadelfia, Suvoda también cuenta con oficinas en Portland, Oregón, Barcelona, España, Bucarest, Rumania y Tokio, Japón. La empresa cuenta constantemente con un índice de satisfacción del cliente de 9 sobre 10, una puntuación NPS de 70 en sus encuestas anuales y ha sido seleccionada por patrocinadores de ensayos y CRO para respaldar casi 1.000 ensayos en 65 países. Para obtener más información, visite suvoda.com . Siga a Suvoda en Twitter y LinkedIn .

