Suvoda avec son IRT lance une intégration d'API avec le Vault EDC de Veeva

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC, prestataire de logiciel en tant que service (SaaS) pour technologie de réponse interactive (IRT) destinée à la randomisation d'essais cliniques et à la gestion de chaînes d'approvisionnement en médicaments a officiellement lancé son intégration avec le système de gestion de données cliniques (CDMS) de Veeva Systems . Cette intégration d'IRT et d'EDC (saisie électronique de données) offre aux équipes des essais en biotechnologie et produits pharmaceutiques un flux fluide de données entre deux solutions logicielles les meilleures de leur catégorie. L'intégration a été conçue pour rationaliser et optimiser des processus complexes d'essais cliniques.

Le marché a un besoin vital d'harmoniser des processus qui ont lieu sur des systèmes séparés. Une telle intégration apporte aux clients la commodité et l'efficacité en une seule solution sans sacrifier la fonctionnalité sophistiquée de systèmes indépendants et exceptionnels. De plus, elle atténue le risque pour les équipes des essais en évitant l'erreur humaine propre à la duplication manuelle de données.

La collaboration entre Suvoda et Veeva s'est déjà révélée avantageuse dans une étude en phase II randomisée en double aveugle réalisée par Cara Therapeutics. « Le fait de travailler avec ces deux sociétés a créé de la simplicité à tous les niveaux en supprimant la saisie manuelle de données, et toutes les parties prenantes associées à notre programme ont pu constater sa cohésion, » a fait observer Dre. Catherine Munera, responsable de la biométrie chez Cara.

Depuis l'annonce en septembre 2019 de leur partenariat, les équipes de produits de Suvoda et Veeva ont collaboré à développer et offrir une solution rationalisée avec des mises en œuvre prévisibles. « Ensemble, nos solutions meilleures de leur classe créent une efficacité opérationnelle, améliorent la qualité des données et donnent aux sponsors les moyens de gérer la complexité avec facilité, » a commenté Jagath Wanninayake, président-directeur général de Suvoda.

« Les sociétés aujourd'hui ont besoin de plus de flexibilité dans l'exécution d'essais cliniques. Nous sommes heureux de ce partenariat avec Suvoda afin de fournir une intégration améliorant la flexibilité opérationnelle et prenant en charge une plus grande automatisation de tâches habituellement manuelles, » a ajouté Richard Young, directeur général adjoint de Vault CDMS chez Veeva.

Pour demander davantage d'informations sur cette intégration, cliquer ici.

À propos de Suvoda LLC

Suvoda est une société novatrice de SaaS (logiciel en tant que service) se consacrant à transformer les essais cliniques en faisant appel à la puissance de la technologie. La technologie de réponse interactive (Interactive Response Technology) du système IRT de Suvoda résout des défis complexes de randomisation de patients et de chaîne logistique des essais cliniques pour procurer aux usagers la tranquillité d'esprit nécessaire permettant de se concentrer sur leurs patients. L'IRT de Suvoda oriente la réussite des essais cliniques en proposant une diversité de dispositifs configurables et modulables, un système puissant d'élaboration de rapports et une fonctionnalité avancée construite pour prendre en charge des conceptions d'études complexes et novatrices. Basée à Conshohocken en Pennsylvanie, Suvoda a des bureaux et du personnel autour du globe pour offrir des services exceptionnels à la clientèle et des services de conseil aux sociétés de produits biopharmaceutiques et organisations de recherche clinique de toutes tailles. En apprendre davantage sur www.suvoda.com.

