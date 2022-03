Suvoda dévoile une nouvelle marque pour rendre compte de l'accent mis sur la gestion des essais cliniques complexes

Parallèlement au rafraîchissement de la marque, une société leader dans la technologie des essais cliniques annonce des offres eConsent et eCOA pour mieux soutenir le parcours des essais cliniques chez les patients.

PHILADELPHIE, 8 mars 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC a lancé aujourd'hui une marque renouvelée, afin de mieux refléter sa position de leader en tant que société mondiale de technologie appliquée aux essais cliniques spécialisée dans des études très complexes, telles que l'oncologie, le système nerveux central et les maladies rares. La nouvelle marque s'accompagne d'un nouveau slogan, Trial wisely, incarnant l'expertise de Suvoda dans le soutien et l'autonomisation des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour prendre le contrôle des complexités opérationnelles des études de maintien de la vie toujours plus nombreuses. Après une année exceptionnelle en 2021 et après avoir pris en charge près de 1 000 essais dans 65 pays depuis sa création, la société s'est récemment développée au-delà de son produit phare de technologie de réponse interactive. Suvoda a annoncé le lancement de ses solutions eConsent et eCOA, qui sont actuellement en phase d'adoption précoce, marquant une étape essentielle dans le cheminement de Suvoda pour simplifier les essais cliniques complexes.

« Les essais cliniques sont au cœur d'un changement majeur en termes de complexité et d'orientation vers le patient, obligeant les promoteurs et les CRO à s'adapter rapidement », a déclaré Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda. « Aujourd'hui plus que jamais, les essais cliniques exigent à la fois de l'urgence et de la rigueur – Suvoda est spécialisée dans les deux. Notre nouvelle marque reflète le parcours de Suvoda et clarifie notre raison d'être en tant que partenaire de confiance dans la gestion de ces complexités opérationnelles. Disposant d'un ensemble complet d'offres centrées sur le patient, nous sommes idéalement positionnés pour prendre en charge la prochaine génération d'essais cliniques. »

La vie professionnelle quotidienne des spécialistes des essais cliniques est devenue de plus en plus difficile puisqu'ils font face aux réalités de la pandémie de COVID-19, aux tendances en matière d'orientation vers le patient et de décentralisation. De plus, en raison des progrès médicaux, les essais dans des domaines tels que l'oncologie, le SNC et les maladies rares présentent des enjeux uniques qui créent une plus grande complexité logistique.

S'appuyant sur la vaste expérience de l'entreprise en matière de réglage fin de la gestion de ces complexités grâce à ses produits de précision, à ses processus rigoureusement définis et à son personnel extrêmement bien préparées, Suvoda applique les mêmes normes d'excellence à ses nouvelles offres eConsent et eCOA.

Ce qui unit ces produits, le fait qu'ils fonctionneront de manière transparente sur une seule plate-forme, c'est leur capacité à gérer les moments sensibles au temps et déterminants dans les essais de maintien de la vie. Cette extension de produit offre aux responsables d'essais une plus grande visibilité et un meilleur contrôle du parcours du patient, tout en simplifiant et en améliorant l'expérience du patient.

« Chez Suvoda, nous nous concentrons intensément sur le bon déroulement des choses pour nos clients », a déclaré Elena Filimonova, directrice du marketing chez Suvoda. « La partie la plus gratifiante du processus de changement de marque a été d'entendre les clients, les employés et les influenceurs du secteur dire que ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons est exceptionnel. Nous sommes ravis de raconter l'histoire de Suvoda, sachant que notre position est authentique et légitime, et que nous sommes prêts à produire à l'échelle mondiale. »

Dans le cadre du lancement de la marque, Suvoda dévoile un nouveau logo, une marque verbale simplifiée dont le flux horizontal reflète le soutien de l'entreprise à travers le parcours du patient tout au long de la durée de vie d'un essai. La marque est soutenue par une nouvelle palette de couleurs et une apparence dominée par la photographie en gros plan qui maintient l'accent sur les personnes qui font confiance à Suvoda - les cliniciens et les patients. Dans le cadre de la révélation de la marque d'aujourd'hui, la société a lancé un nouveau site Internet. Pour découvrir le nouveau Suvoda, rendez-vous sur www.suvoda.com .

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise internationale en matière de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études de maintien de la vie très complexes, notamment dans le domaine de l'oncologie, du système nerveux central et des maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies cliniques électroniques, Suvoda permet aux spécialistes des essais cliniques de gérer les situations les plus urgentes des essais les plus urgents grâce à ses solutions de technologie de réponse interactive, eConsent et eCOA proposées sur une plateforme unique. Son siège social est situé en dehors de Philadelphie. Suvoda a également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). La société affiche régulièrement un indice de satisfaction client de 9 sur 10, un score NPS de 70 dans ses enquêtes annuelles et a été sélectionnée par des promoteurs d'essais et des sociétés de recherche sous contrat pour prendre en charge plus de 1 000 essais dans 65 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda Twitter et LinkedIn .

