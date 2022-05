Suvoda et N-SIDE annoncent un accord pour fournir des solutions intégrées d'optimisation des essais cliniques et d'IRT pour la planification de la demande en temps réel

À ce jour, les deux entreprises ont conclu un partenariat fructueux sur plus de 100 essais cliniques en développement de médicaments, activant l'apprentissage automatique basé sur des données en temps réel et une efficacité accrue dans l'approvisionnement des essais. L'IRT de Suvoda permet la mise en œuvre de stratégies de réapprovisionnement optimisées avec des algorithmes IRT adaptés qui intègrent de manière transparente les recommandations de prévision et d'optimisation mathématique de N-SIDE. Il en résulte d'importantes économies grâce à la réduction du gaspillage de médicaments et à l'accélération du calendrier des essais.

Le partenariat permet un démarrage plus rapide et une stratégie d'approvisionnement flexible

Les stratégies de prévision et d'optimisation les plus efficaces prennent en compte la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, y compris les évaluations d'impact des décisions relatives à la conception des essais. Des stratégies efficaces - comme celles déployées conjointement par N-SIDE et Suvoda - doivent être soigneusement évaluées et mises en œuvre, et avoir la flexibilité nécessaire pour s'adapter en temps réel aux inconnues qui accompagnent les essais cliniques.

« Alors que les essais cliniques mondiaux deviennent de plus en plus complexes, les professionnels des essais cliniques ont besoin des bons partenaires et des bons outils pour les aider à prendre le contrôle et à tenir compte des aléas le plus rapidement possible », a déclaré Anthony Encarnacao, vice-président des partenariats mondiaux pour Suvoda. « N-SIDE possède un historique d'excellence dans l'optimisation de l'approvisionnement clinique qui est inégalé dans l'industrie, et Suvoda est connu pour fournir des solutions technologiques d'essais cliniques qui sont conçues pour gérer le changement rapidement. Notre intégration transparente et notre expertise approfondie permettront aux équipes chargées des études de se concentrer sur d'autres décisions quotidiennes, tout en leur offrant une tranquillité d'esprit dans leur stratégie d'approvisionnement en médicaments ».

Ce partenariat permet d'inclure une solution IRT flexible pendant l'élaboration du protocole d'essai, donnant à Suvoda une plus grande visibilité des paramètres de la chaîne d'approvisionnement en fonction des discussions et de la finalisation du protocole. Le fait de déplacer l'IRT plus en amont dans le processus de démarrage permet d'atténuer les risques et les contraintes de temps associés aux mises en œuvre de l'IRT de dernière minute. Les clients ont également accès au suivi en temps réel des recrutements, des demandes et des stocks de N-SIDE, avec les données de Suvoda. Grâce à l'optimisation de N-SIDE, les commanditaires et les CRO bénéficieront d'un processus accéléré de contractualisation, de mise en place et de construction d'IRT, avec une optimisation accrue après le lancement de l'étude.

« Dans un monde où les décisions sont prises chaque jour par différentes équipes, avec différents objectifs, il est facile d'oublier l'impact que ces décisions ont au-delà de son équipe », explique Amaury Jeandrain, responsable de l'ingénierie BD chez N-SIDE. « Nous connectons les opérations cliniques, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et l'IRT pour garantir un optimum global qui réduit le gaspillage de médicaments tout en augmentant la centricité du patient et en accélérant les délais des essais. Et, travailler avec des partenaires comme Suvoda, qui comprennent ce défi et sont capables d'apporter flexibilité et efficacité au sein de leurs solutions, est un grand pas vers cet objectif ».

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à la périphérie de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). L'entreprise se targue constamment d'un Net Promoter Score (NPS) de près de 70, dépassant de loin la moyenne de 50 de l'industrie technologique, et a été choisie par des promoteurs d'essais et des CRO pour soutenir plus de 1000 essais dans 65 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn .

À propos de N-SIDE

N-SIDE est une entreprise deeptech qui permet aux organisations du secteur des essais cliniques de prendre de meilleures décisions et d'optimiser l'utilisation des ressources critiques. Pour ce faire, nous combinons une profonde expertise industrielle avec des mathématiques appliquées et de l'intelligence artificielle dans des logiciels faciles à utiliser et à la pointe de la technologie qui transforment l'incertitude et la complexité en décisions claires. Nous jouons un rôle actif dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques depuis plus de 20 ans et travaillons avec la plupart des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques. Grâce à notre solution logicielle, la N-SIDE Suite, et à nos services d'experts, nous rationalisons l'approvisionnement clinique des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques en accélérant les plans cliniques, en atténuant les risques et en limitant le gaspillage de médicaments. Nous donnons aux responsables cliniques les moyens de prendre de meilleures décisions, plus rapides et plus sûres, pour les patients qui attendent des médicaments susceptibles de changer leur vie. Nos accomplissements sur plus de 10 000 essais incluent une réduction moyenne de 20 à 60 % du gaspillage de médicaments et des coûts, sans aucun retard dû à des pénuries de médicaments et une accélération de 2 à 6 mois des délais des essais cliniques.

