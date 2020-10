Suvoda nomme Mike Davies au poste de vice-président directeur des ventes mondiales

"Je suis heureux d'accueillir Mike dans notre talentueuse équipe de direction. Avec son expérience reconnue dans la mise en place et le développement de grandes équipes de vente, et son engagement pour la réussite de nos clients, Mike est un atout essentiel pour notre équipe de direction, alors que nous entrons dans une nouvelle phase de croissance", a déclaré Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda.

Davies est un chef de file accompli dans le domaine des ventes, avec une expérience approfondie des solutions technologiques dans le secteur des sciences de la vie. Plus récemment, il était vice-président des ventes dans le groupe de R&D de Veeva Systems, où il a contribué à établir un leadership mondial sur le marché des applications logicielles dans les domaines clinique, réglementaire et de la qualité. Avant de rejoindre Veeva, il a été vice-président des ventes mondiales chez TraceLink, une société de logiciels de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, où il a mis en place l'organisation des ventes mondiales et a généré une croissance à trois chiffres des ventes pendant son mandat. Davies a également occupé le poste de vice-président des ventes mondiales dans l'unité commerciale mondiale des sciences de la santé chez Oracle. Davies a commencé sa carrière chez Parke Davis et est titulaire d'une licence en pharmacologie de l'université de Sunderland et d'un doctorat en pharmacologie de l'université de Bradford au Royaume-Uni.

"Suvoda s'est rapidement imposée comme un leader dans la résolution des problèmes complexes de randomisation et de chaîne d'approvisionnement clinique des entreprises des sciences de la vie", a déclaré M. Davies. "C'est une formidable opportunité de rejoindre une équipe exceptionnelle dont la vision est de propulser nos clients et l'industrie vers le prochain niveau de transformation des essais cliniques."

À propos de Suvoda LLC

Suvoda est une société novatrice de SaaS (logiciel en tant que service) se consacrant à transformer les essais cliniques en faisant appel à la puissance de la technologie. La technologie de réponse interactive (Interactive Response Technology) du système IRT de Suvoda résout des défis complexes de randomisation de patients et de chaîne logistique des essais cliniques pour procurer aux usagers la tranquillité d'esprit nécessaire permettant de se concentrer sur leurs patients. L'IRT de Suvoda oriente la réussite des essais cliniques en proposant une diversité de dispositifs configurables et modulables, un système puissant d'élaboration de rapports et une fonctionnalité avancée construite pour prendre en charge des conceptions d'études complexes et novatrices. Basée à Conshohocken en Pennsylvanie, Suvoda a des bureaux et du personnel autour du globe pour offrir des services exceptionnels à la clientèle et des services de conseil aux sociétés de produits biopharmaceutiques et organisations de recherche clinique de toutes tailles. En apprendre davantage sur www.suvoda.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307791/mike_davies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039295/Suvoda_Logo.jpg

Related Links

www.suvoda.com



SOURCE Suvoda LLC