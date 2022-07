Suvoda poursuit sa mission visant à réduire les frictions dans les essais cliniques complexes avec l'arrivée du Dr Jill Platko au poste de vice-présidente des services scientifiques

Tout au long de sa carrière, Dr Platko a établi une norme d'excellence tout en travaillant dans des contextes commerciaux et de recherche stimulants. Elle est experte dans l'identification des possibilités d'amélioration grâce aux systèmes d'information et à l'optimisation des processus. Dans le cadre de ses fonctions, Dr Platko collaborera activement avec la direction pour développer la pratique de consultation scientifique de Suvoda, en partenariat avec les ventes et les services pour s'assurer que les clients sont prêts à réussir avec le produit eCOA (electronic Clinical Outcome Assessment) : une solution sur la plateforme de Suvoda qui facilite le signalement des résultats critiques pour les patients, actuellement en phase d'adoption précoce. Dr Platko examinera le protocole clinique avec les clients et fournira des conseils scientifiques et cliniques sur la conception et la mise en œuvre de Suvoda.

Dr Platko rejoint Suvoda après avoir été conseillère scientifique principale chez Signant Health, où elle a conseillé les équipes de développement commercial, d'exécution de projets et de développement de produits ainsi que les clients en ce qui concerne les systèmes eCOA pour les essais cliniques.

"Nous nous réjouissons que Jill ait rejoint notre équipe. Elle est un leader accompli dans le domaine de la conception et de la mise en œuvre des produits eCOA, avec un palmarès de succès dans la direction d'équipes multidisciplinaires pour la conception d'applications innovantes qui soutiennent des projets scientifiques, notamment la gestion des systèmes d'information de laboratoire et les systèmes de recherche clinique", a déclaré Robert Hummel, directeur de l'exploitation de Suvoda. "Sa combinaison d'expertise scientifique, clinique et informatique ne fera que renforcer la capacité de Suvoda à fournir des solutions de pointe conçues pour gérer la complexité croissante des essais cliniques mondiaux."

Avant de rejoindre Signant Health, Dr Platko a travaillé en tant que directrice associée de l'économie de la santé et de la recherche sur les résultats au niveau mondial chez LabCorp Drug Development (anciennement Covance), où elle a fourni des conseils et un soutien scientifiques pour des projets en rapport avec eCOA. Elle a obtenu son doctorat en génétique et développement à l'université Cornell.

"Je suis ravie d'avoir rejoint Suvoda au moment où le produit eCOA est prêt pour les premiers utilisateurs", a déclaré Dr Platko. "Plutôt que de regrouper aléatoirement des produits, Suvoda a construit une plateforme unique où les solutions eCOA, IRT et eConsent collaborent en toute transparence. Cette approche unique souligne l'engagement de Suvoda en faveur de la qualité et, pour moi, c'est enthousiasmant pour l'avenir des essais cliniques."

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui se spécialise dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques, tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à la périphérie de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). L'entreprise se targue constamment d'un score NPS (Net Promoter Score pour taux de recommandation net) de près de 70, dépassant de loin la moyenne du secteur technologique (50), et a été choisie par des promoteurs d'essais et des CRO pour soutenir plus de 1 000 essais dans 65 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn .

