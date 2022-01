-Suvoda supera los objetivos de 2021. Está preparada para seguir creciendo apoyando los ensayos clínicos complejos en 2022

Supera los 900 ensayos en 65 países, amplía el equipo directivo y la oferta de productos, y registra otro año de crecimiento del 30%, todo ello manteniendo un nivel de rendimiento excepcional.

FILADELFIA, 24 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Suvoda, LLC, una compañía global de tecnología de ensayos clínicos que se especializa en estudios de alta complejidad, como la oncología, el sistema nervioso central (SNC) y las enfermedades raras, anunció hoy que 2021 fue otro año récord, superando sus objetivos de reservas y ampliando su alcance al apoyar ensayos clínicos complejos en 65 países. A medida que los patrocinadores de ensayos clínicos y las CRO han tenido que adaptarse a las realidades pandémicas, ofreciendo ensayos híbridos o incluso totalmente remotos, Suvoda aceleró rápidamente sus planes de hoja de ruta para desarrollar su solución insignia IRT, ofreciendo una solución integrada de eConsent, ahora en la fase de adopción temprana, y con planes para ofrecer una solución integrada de eCOA en 2022.

"En 2021 se produjeron enormes avances en el ámbito de los ensayos clínicos, a la vez que se ejerció una presión sin precedentes sobre quienes los gestionan, especialmente los ensayos que aportan tratamientos vitales a pacientes de todo el mundo", afirmó Jagath Wanninayake, consejero delegado de Suvoda. "La capacidad de gestionar estas complejidades es inherente a nuestros productos y servicios. Estamos orgullosos de haber podido aliviar parte de esa carga para nuestros clientes y esperamos ampliar ese apoyo a través de nuestros productos unificados a medida que los patrocinadores de ensayos y las CROs busquen soluciones a los desafíos de los ensayos actuales."

Expansión rápida y controlada

En 2021, Suvoda incorporó a 170 empleados en todo el mundo, y realizó dos importantes incorporaciones estratégicas a su equipo de liderazgo ejecutivo. E.K. Koh se incorporó como Director de Producto y Elena Filimonova como Directora de Marketing. Ambos fueron seleccionados por su profunda experiencia en el escalamiento de organizaciones tecnológicas globales B2B. Tras el nombramiento en 2020 de Yuko Fukasaku como presidente de Suvoda Japón, la empresa abrió oficialmente su oficina de Tokio en 2021 y, ese mismo año, vio cómo se ponía en marcha su primera prueba con base en Asia utilizando Suvoda IRT para un patrocinador japonés.

El enfoque impulsa el éxito

Suvoda informó de un crecimiento del 30% en las reservas con respecto a 2020 y está en camino de superar los 1.000 ensayos a finales de este trimestre. Según el Centro Tufts para el Estudio del Desarrollo de Medicamentos, el número de productos en investigación dirigidos al cáncer casi se ha cuadruplicado desde el año 2000*. La complejidad también va en aumento. De hecho, el nivel de complejidad de los ensayos de oncología, del sistema nervioso central y de enfermedades raras está aumentando drásticamente debido a múltiples factores, entre ellos el paso a los ensayos híbridos. Suvoda atribuye su éxito a su enfoque de láser en los ensayos complejos, su nivel superior de servicio y apoyo al cliente, y su gente bien preparada. A pesar del increíble ritmo de cambio y crecimiento, Suvoda ha mantenido su compromiso con sus valores y procesos rigurosamente definidos, y como tal, la empresa ha continuado:

manteniendo una puntuación de satisfacción del cliente de 9 sobre 10;

cumpliendo el 100% de las entregas a tiempo para la aceptación del cliente;

entregando el sistema IRT más limpio del sector, con una media de 0,5 defectos UAT; y

completando la implantación de pruebas complejas en un plazo de cuatro a seis semanas.

"El cambio es inevitable, por lo que diseñamos nuestros servicios y equipos de apoyo para aportar experiencia y consistencia a todos y cada uno de los ensayos clínicos complejos", dijo Rob Hummel, director de operaciones de Suvoda. "A medida que nos adentramos en 2022, esperamos seguir aportando un apoyo constante, medido y a la vez urgente a nuestros patrocinadores, CROs y socios para que tengan los datos que necesitan, sin importar la ubicación del paciente, para tomar decisiones informadas rápidamente."

*Tufts Center for the Study of Drug Development, Impact Report, Analysis and Insight Into Critical Drug Development Issues, Volumen 23, Número 3, Mayo/Junio 2021

Acerca de Suvoda

Suvoda es una empresa global de tecnología de ensayos clínicos que se especializa en estudios altamente complejos y vitales en áreas terapéuticas como la oncología, el sistema nervioso central (SNC) y las enfermedades raras. Fundada en 2013 por expertos en tecnologías eClinical, Suvoda capacita a los profesionales de los ensayos clínicos para gestionar los momentos más urgentes en los ensayos más urgentes a través de soluciones de software avanzadas entregadas en una única plataforma. Con sede en las afueras de Filadelfia, Suvoda también mantiene oficinas en Portland, O, Barcelona, España, Bucarest, Rumania y Tokio, Japón. La empresa cuenta con puntuaciones de satisfacción del cliente de 9 sobre 10 y ha sido seleccionada por patrocinadores de ensayos y CRO para apoyar más de 1000 ensayos en 65 países. Para saber más, visite suvoda.com. Siga Suvoda en Twitter y LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1039295/Suvoda_Logo.jpg

SOURCE Suvoda LLC