Suzano elimina 11,75 millones de toneladas de CO2e de la atmósfera en 2019

SÃO PAULO, 8 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Suzano, referencia mundial en la producción de bio-productos de eucaliptus plantados, ha dado a conocer su primer Greenhouse Gas Inventory con datos consolidados después de la fusión que ha dado origen a una nueva compañía. El resultado de las emisiones y de la eliminación de los gases de efecto invernadero han generado un balance climático positivo de 11,75 millones de toneladas de CO 2equivalent en 2019. En otras palabras, la compañía eliminó cerca de 12 millones de toneladas de CO 2e en 2019 de la atmósfera.

El inventario de Suzano ha mostrado que la compañía capture el equivalente de 15,48 millones de toneladas de CO 2e de su base forestal, formada por áreas plantadas y de preservación. Esta cifra es cuatro veces más alta que la de las emisiones registradas en el mismo periodo, que contabilizaron 3,72 millones de toneladas de CO 2 . Estas cifras de eliminación y emisión podrían variar cada año, dependiendo del volumen de eucaliptus plantados y recolectados, el crecimiento de los bosques nativos, el volumen de producción de molido y el volumen de productos desplegados a los clientes.

Estudios han demostrado que cerca de 12 millones de toneladas CO 2e , de la cifra total de 15,48 millones de toneladas de CO 2e , se eliminaron de la atmósfera como resultado del área ampliamente plantada de la compañía. Esta cifra es un reflejo de la cantidad de bosques de eucaliptus que se mantienen y del volumen de madera recolectado, que fue inferior en el año 2019. Por otra parte, los bosques nativos ayudaron a eliminar 3,34 millones de toneladas de CO 2e. Se trata de una cifra positive, ya que los bosques nativos están evolucionando hacia fases más avanzadas. Suzano cuenta con una base forestal de cerca de 1,3 millones de hectáreas plantadas y 900.000 hectáreas de áreas preservadas.

"El año pasado, capturamos mucho más carbono de la atmósfera que el que emitimos, y vamos a seguir con esta tendencia tal y como hemos anunciado públicamente en nuestros objetivos a largo plazo", comentó Cristiano Resende, responsable de sostenibilidad de Suzano.

Los objetivos de Suzano incluyen la eliminación de 40 millones de toneladas de CO 2e de la atmósfera para el año 2030. La compañía busca además reducir las emisiones específicas de sus operaciones en un 15% en los próximos 10 años. Con este fin, busca ser aún más positiva con el clima, ayudando a mitigar los factores que causan los cambios climáticos.

Calcular los impactos causados por el uso del inventario ayuda a identificar oportunidades y a definir las estrategias futuras. Los cálculos del informe se realizaron de forma conjunta con la firma consultora Plantar Carbon, estando auditados por medio de Bureau Veritas.

