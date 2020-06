Svenske FMV vælger iXblues Quadrans navigationssystem til at udstyre sin flåde af højhastighedsfartøjer

"FMV var på udkig efter nye højeffektive og vedligeholdelsesfrie gyrokompasser til eftermontering på deres højhastighedsfartøjer. Vores fiberoptiske gyroskopteknologi (FOG) uden bevægelige dele og med uovertruffen driftssikkerhed blev valgt som den ideelle løsning til at holde vedligeholdelsesomkostningerne nede," udtaler David Cunningham, forretningsdirektør hos iXblue. "Et andet væsentligt aspekt var ydeevnen af disse gyrokompasser. CB90-flådefartøjerne er meget hurtige fartøjer og kræver de mest pålidelige og nøjagtige data om position og kurs for at kunne navigere sikkert. Vores inertinavigationssystemer til flådefartøjer er allerede i brug på ubåde i Gotland-klassen og MCMV'er i Koster-klassen, og vores Quadrans gyrokompasser er at finde på andre overfladeskibe i den svenske marine, hvilket betyder, at FMV allerede er bekendt med vores systemers høje ydeevne og ved, at Quadrans opfylder de specifikke krav, der er nødvendige for CB90."