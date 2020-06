Svenske FMV velger iXblues navigeringssystem Quadrans som utstyr til sin flåte av hurtiggående båter

"FMV har vært på let etter nye vedlikeholdsfrie og kraftige gyrokompasser for en fornying av flåtens hurtiggående båter. Vår fiberoptiske gyroskopteknologi (FOG) har ingen bevegelige deler og er svært pålitelige, og er utpekt som en ideell løsning for å holde vedlikeholdskostnadene nede," sier kommersiell leder hos iXblue, David Cunningham. "Et annet nøkkelaspekt var gyroskopenes leverte ytelse. CB90-båtene er svært hurtige båter og behøver det mest tillitverdige og nøyaktige utstyret for å kunne navigere trygt. Vår Marins Inertial Navigation Systems-serie er allerede i bruk ombord på ubåtene i Gotland-klassen og MCMV-båtene i Koster-klassen, og våre Quadrans-gyroskoper brukes også på andre overflatefartøy i den svenske marinen. FMV er godt kjent med den meget gode teknologien som leveres i og med våre systemer og visste at Quadrans holder de spesifikke kravene som er nødvendige for CB90-klassen."