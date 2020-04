Сверхвысокомощные модули Vertex 500 Вт+ от Trina Solar открывают новую эпоху солнечной энергетики в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ (NEW DELHI), 30 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Изделия линейки Vertex от компании Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" или "компания"), ведущего международного провайдера интегрированных солнечных модулей и решений в области смарт-энергетики, дают новый стимул к внедрению технологий повышения эффективности и мощности солнечных модулей. Первый контракт на поставку модулей Vertex совокупной мощностью свыше 100 мВт был заключен с компанией SunSource Energy, передовым поставщиком фотовольтаической продукции в Индии, Юго-Восточной Азии и на других развивающихся рынках.

Компания SunSource Energy с головным офисом в городе Ноида в индийском штате Уттар-Прадеш разместила заказ на закупку 105 мВт двусторонних модулей новой линейки для нужд различных проектов, реализуемых в разных уголках страны. Trina Solar планирует начать поставки в четвертом квартале 2020 года.

По словам президента Trina Solar Asia Pacific Хелены Ли (Helena Li), это первый столь масштабный заказ на новые модули Vetrex, полученный Trina Solar от индийского клиента.

"Тот факт, что такой крупный заказ на изделия нашей инновационной линейки мы получили именно из Индии, красноречиво свидетельствует о спросе на возобновляемые источники энергии на этом рынке".

"Индийские коллеги демонстрируют активный интерес к нашим двусторонним модулям Vertex. Это обстоятельство дает нам основания прогнозировать стабильный спрос на высокоэффективные солнечные модули, а также является причиной. К тому же, рынок Индии характеризуется чрезвычайной конкурентностью и высокими требованиями к производительности продуктов, показателям BOS и LCOE", - прокомментировала г-жа Ли.

"Цель, которую преследуют все наши клиенты, заключается в достижении оптимальных показателей приведенной стоимости электроэнергии (LCOE). Модули Vertex отличаются повышенной мощностью, а это означает, что для достижения желаемого уровня выходной мощности станции потребуется меньше модулей".

"Это, в свою очередь, приводит к сокращению расходов на баланс системы (BOS). Меньшее количество модулей автоматически означает меньше затрат на монтаж систем, меньше кабелей, меньше соединительных блоков, меньше человеко-часов, затрачиваемых на установку, а также меньшую площадь занимаемого земельного участка".

Как отметила г-жа Ли, Vertex - новый продукт в ассортименте Trina Solar, однако в его основе лежит проверенные технологии монокристаллических PERC-элементов, мультишин, трехэлементной конструкции и двойного стеклянного покрытия.

Генеральный директор и соучредитель SunSource Energy Адараш Дас (Adarsh Das), CEO and Co-Founder заявил: "Нашим основным приоритетом неизменно является соблюдение стандартов высокого качества и производительности. Наше давнее партнерство с Trina Solar позволило нам обеспечивать поставки стабильно надежных решений для солнечной энергетики. Благодаря лидерским позициям нашего партнера в отрасли фотовольтаики и нашей компетенции в вопросах удовлетворения нужд различных прикладных сценариев, мы надеемся внести заметный вклад в наращивание потенциала сектора возобновляемой энергетики как в Индии, так и в других регионах мира".

Президент и соучредитель SunSource Energy Кушагра Нандан (Kushagra Nandan) добавил: "Мы поздравляем Trina Solar со столь масштабным контрактом и рады нашему сотрудничеству. Использование технологии двусторонних модулей является еще одним примером неизменного стремления SunSource к внедрению технологий инновационной энергетики. Наша компания в числе первых отраслевых предприятий на рынке Индии реализовала проекты комбинированных систем генерации и хранения солнечной энергии, а также стояла у истоков создания первых в регионе плавучих СЭС. Технология двухсторонней генерации добавляет прочность двойного стеклянного покрытия к преимуществам монокристаллических PERC-элементов и позволяет нам использовать отраженное излучение солнца. Мы уверены, что это решение способно совершить настоящую революцию в отрасли, и намереваемся использовать эти модули в наших проектах по всей стране".

Новая линейка Vertex от Trina Solar демонстрируют коэффициент эффективности энергетического преобразования на уровне до 21% и способны обеспечивать выработку более 500 мВт электричества на фронтальной стороне, что значительно выше по сравнению с изделиями предыдущих поколений.

Модули Vertex доступны в двух вариантах - односторонние с задней подложкой и двусторонние с двойным стеклянным покрытием, способные вырабатывать дополнительные объемы энергии с тыльной стороны.

Использование модулей повышенной мощности значительно снижает расходы на баланс системы (BOS). Компания Trina Solar впервые применила двусторонние модули Vertex мощностью свыше 500 Вт на крупномасштабной солнечной электростанции на северо-востоке Китая. Результатом стало снижение показателей BOS на 6-8% и LCOE - на 3-4% по сравнению с традиционными двусторонними модулями мощностью 410 Вт с двойным стеклянным покрытием.

Панели Vertex вырабатывают больше энергии за счет использования кремниевых элементов диаметром 210 мм. Увеличенный размер элементов обеспечивает увеличивает площадь активного улавливания света, что, в свою очередь, гарантирует повышенный выход тока. Каждая панель оснащена 150 высокоэффективными монокристаллическими PERC-элементами, а также уникальной комбинацией ведущих фотовольтаических технологий, оптимизирующих эффективность панелей на 21% и обеспечивающих повышенную выработку энергии.

В число этих передовых технологий входят мультишинная конструкция, сводящая к минимуму внутренние потери на сопротивление что, в свою очередь, приводит к повышению производительности модулей в условиях низкого освещения. Кроме того, сверхсовременные разработки, используемые в конструкции изделий данной линейки, позволяют сократить пробел между каждым элементов, гарантируя повышенную эффективность модулей и способствуя экономить на поддержании баланса системы (BOS).

Команда специалистов по НИОКР компании Trina Solar создали инновационную разработку, сочетающую передовую трехэлементную конструкцию с технологиями неразрушающей резки и высокоплотной упаковки. Это решение также снижает омические потери и заметно повышает стойкость фотоэлектрических модулей к растрескиванию элементов и перегреву, одновременно повышая эффективность использования пространства. В результате ученым удалось получить высокомощные модули, характеризующиеся отличной эффективностью и надежностью, а также гарантирующие клиентам стабильную производительность систем на протяжении заданного периода времени.

Ссылка на фото: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/India+Habitat+Center_recompress.jpg

Подпись под фото: Проект India Habitat Centre Project в 2016 году (слева направо): директор индийского филиала Trina Solar Гаурав Матур (Gaurav Mathur); президент Trina Solar APAC Хелена Ли (Helena Li); соучредитель и президент SunSource Energy Кушагара Нандан (Kushagra Nandant)

О компании Trina Solar

Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Основанная в 1997 году компания разрабатывает уникальные смарт-решения для крупных солнечных электростанций, а также коммерческие и бытовые продукты, системы аккумулирования энергии и фотоэлектрические модули. Являясь ведущим мировым провайдером интегрированных солнечных решений, Trina Solar возглавила процесс превращения в бренд энергетической сферы IoT (Интернета вещей). Компания прилагает все усилия для достижения статуса мирового лидера в этом молодом секторе. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.

О компании SunSource Energy

SunSource Energy - ведущее предприятие отрасли солнечной энергетики, разрабатывающее, владеющее и управляющее фотовольтаическими проектами для коммерческих и промышленных клиентов по всему земному шару. С момента своего основания в 2010 году компания неизменно идет в авангарде разработки инновационных технологий и создания решений возобновляемой энергетики для индийского и международного рынков. На счету SunSource - свыше 300 высококачественных проектов, реализованных в 24 штатах Индии и 6 других странах мира. В их числе - крупнейшие на момент ввода в эксплуатацию электростанции на крышах зданий на Филиппинах, одна из первых в Индии частных СЭС, заключивших соглашение РРА, а также многочисленные проекты комбинированных систем солнечных коллекторов и накопителей энергии. Располагая обширнейшим потенциалом в аспектах финансирования проектов, ЕРС, управления активами, компания SunSource Energy способна управлять всеми этапами проектирования и строительства солнечных электростанций. Компания является объектом инвестирования Neev Fund - частной инвестиционной фирмы, осуществляющей свою деятельность при поддержке Государственного банка Индии (SBI) и Министерства международного развития Великобритании (DFID). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sunsource-energy.com

