Světový židovský kongres oceňuje bývalou velvyslankyni USA v OSN paní Nikki Haley prestižní cenou Theodora Herzla

Velvyslankyně Haley: „Izrael neodejde – když si to svět uvědomí, bude možný mír"

Prezident organizace WJC Ronald S. Lauder, který nazývá paní Haley „dnes snad nejodvážnější ženou v Americe", řekl: „Herzlova cena je výrazem naší vděčnosti, ale přichází za nějakou cenu"

NEW YORK, 9. listopadu 2019 /PRNewswire/ -- „Předpojatost OSN vůči Izraeli dlouho podkopávala mír povzbuzováním iluze, že Izrael odejde. Izrael neodejde. Když si to svět uvědomí, bude možný mír," řekla bývalá velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haley ve středu po přijetí prestižní ceny Theodora Herzla Světového židovského kongresu od prezidenta WJC Ronalda S. Laudera. Je to ocenění, které uznává vynikající jednotlivce, kteří pracují na propagaci Herzlových ideálů pro bezpečnější a tolerantnější svět pro židovský lid.