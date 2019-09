SVOLT dévoile ses batteries de VE innovantes pour les FEO européens lors du salon IAA 2019

Cette série révolutionnaire exploite la technologie d'empilement à haute vitesse dans ses cellules de batterie pour améliorer considérablement les performances des VE. L'un des rares fabricants à utiliser cette technologie, SVOLT propose, grâce à son procédé révolutionnaire, des batteries pour FEO européens offrant 5 % de densité énergétique en plus et un cycle de vie supérieur de 10 %, à des coûts de production moindres.

Depuis sa création au sein de Great Wall Motors (GWM), SVOLT s'est rapidement forgé un nom dans la fabrication de batteries pour VE en Chine et à l'étranger. S'appuyant sur les procédés et les matériaux les plus récents, les produits SVOLT pallient les difficultés, telles que le coût, le cycle de vie et la sécurité, qui ont longtemps freiné l'industrie automobile. SVOLT s'est particulièrement fait valoir dans ce domaine en éliminant le cobalt, un métal rare, de la fabrication des batteries lithium-ion ; d'où une réduction de 5 à 15 % des coûts de production et de 5 % du prix de revient des cellules.

SVOLT arrive sur le marché européen à la veille d'une révolution dans le secteur automobile. Induite par le virage vers l'électrification, cette révolution est probablement la plus importante en plus d'un siècle. Suite à l'accord de Paris de 2015, l'UE a plafonné les émissions de CO 2 à 95 grammes par kilomètre, ce qui a entraîné la ruée vers les VE. L'organisation européenne Transports et Environnement prédit la multiplication par six du nombre de VE en Europe entre 2019 et 2025. La satisfaction de cette demande passe par le développement des capacités de production, de l'innovation et l'accès à des batteries abordables.

« Au cours des cinq prochaines années, le marché des véhicules électriques devrait atteindre un seuil critique. Leur prix sera alors au même niveau que celui des véhicules à moteur à combustion interne. Cette évolution est liée principalement au coût de la batterie », indique Yang Hongxin, directeur général de SVOLT. « La fourniture de batteries à haute énergie fiables et rentables entraînant la baisse des frais inhérents à la possession d'un VE, les voitures roulant aux nouvelles énergies deviendront bientôt une option viable pour les nouveaux acheteurs. »

« L'Union européenne et la Chine accélèrent l'adoption des véhicules électriques. Et les technologies numériques en évolution constante ont déjà commencé à transformer la production. Nous pensons que l'Union européenne et la Chine vont devenir les plus gros marchés du véhicule électrique dans un avenir proche. Nous intensifions donc notre stratégie VE pour faire face à cette demande inéluctable », ajoute-t-il.

Pour répondre à la demande croissante en Europe, SVOLT a révélé ses projets d'y établir sa première usine et a présenté sa stratégie de développement régional.

« Investir en Europe, c'est investir dans l'avenir de la mobilité européenne », explique Yang Hongxin. « Notre projet pour le marché européen n'est pas définitif. Nous sommes ouverts à toutes les opportunités de collaboration dans cette région. »

SVOLT, (l'ancienne unité commerciale Batterie de Great Wall Motors), est devenue indépendante en 2018. SVOLT, dont le siège social est situé à Wuxi, dans la province du Jiangsu, est une société de haute technologie dans le secteur des énergies nouvelles, pionnière de l'innovation dans la recherche et le développement, et la fabrication de matériaux, cellules, modules, blocs, systèmes de gestion pour les batteries de véhicules électriques, mais également du stockage d'énergie et de l'énergie solaire.

