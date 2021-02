SVP Worldwide annonce l'ouverture de sa nouvelle installation de recherche et de développement dans la région de Huskvarna/Jönköping en Suède

LA VERGNE, Tenn., 5 février 2021 /PRNewswire/ -- L'épicentre de la recherche et du développement en matière de couture des 150 dernières années a acquis une nouvelle installation à la pointe de la technologie. SVP Worldwide, la plus grande entreprise mondiale de machines à coudre grand public, a annoncé l'ouverture de ses nouveaux bureaux de recherche et de développement dans la région de Huskvarna/Jönköping en Suède. Avec plus de 3 500 mètres carrés d'espace axé sur la technologie, le bâtiment dispose d'une machine à coudre SINGER® éclairée au néon et impossible à manquer à l'entrée du Soldattorpsgatan 3554 74 JÖNKÖPING.

La région de Huskvarna est reconnue depuis longtemps pour avoir créé les machines à coudre et à broder les plus avancées au monde. Cette installation sera l'emplacement central des équipes de recherche et de développement de l'entreprise, avec des équipes de soutien à Shanghai, à Londres et à Nashville. De plus, un groupe d'employés des ventes, du marketing et du service à la clientèle sera sur place.

« Nous allons investir plus de 110 millions de dollars dans le développement de produits à l'échelle mondiale au cours des cinq prochaines années, et nous voulons disposer de l'installation la plus avancée sur le plan technologique qui nous permettra de continuer à croître tant sur le plan physique que sur le plan technologique dans cette région », a déclaré le président-directeur général Carl-Martin Lindahl. « À mesure que notre développement augmente dans le domaine des logiciels, du développement d'applications et de l'informatique sur le Cloud, nous avons le sentiment que nos besoins, en matière d'environnement de travail, sont en constante évolution. Cela nous permettra de rester à l'avant-garde et de recruter activement les meilleurs ingénieurs dans la région. »

Kevin Keller, premier vice-président, Recherche et développement, a ajouté ce qui suit : « Lorsque nous avons commencé à examiner nos options pour une nouvelle installation de recherche et de développement, il était évident que nous devions rester dans la région de Huskvarna/Jönköping. Le développement de notre empreinte d'ingénierie a été essentiel à notre processus décisionnel. Nous voulions une installation susceptible de présenter notre équipe et d'offrir une expérience de travail à la pointe de la technologie dans notre industrie. »

SVP Worldwide, qui opère par l'intermédiaire de SVP-Singer Holdings, Inc. et de ses filiales, est la plus grande entreprise de machines à coudre grand public au monde, représentant environ une machine à coudre sur trois vendue chaque année dans le monde. L'entreprise et ses trois marques emblématiques (SINGER®, HUSQVARNA® VIKING® et PFAFF®) ravissent les consommateurs depuis plus de 475 ans. Ces marques et produits de première qualité sont considérés comme le choix des couturiers avisés et des artisans débutants.

Le siège social de l'entreprise est situé à Nashville, au Tennessee, et est soutenu par des sièges régionaux et des bureaux de vente situés à Milan (Italie), Mexico (Mexique) et Sydney (Australie) qui, ensemble, rejoignent les consommateurs de plus de 180 pays. SVP possède des installations de fabrication en Asie et en Amérique latine, de multiples centres de recherche et de développement, un centre de développement de logiciels en Europe et une chaîne d'approvisionnement mondiale avec des centres de distribution dans toutes les régions.

En 2018, SVP Worldwide a été acquise par Ares Management, un gestionnaire d'actifs coté en bourse et chef de file mondial en matière d'actifs non traditionnels, avec environ 144 milliards de dollars d'actifs sous gestion et plus de 1 200 employés. Ares Management a fait des investissements importants pour aligner SVP Worldwide sur la croissance. Pour en savoir plus, visitez le www.svpworldwide.com.

