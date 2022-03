SVP WORLDWIDE FAIT L'ACQUISITION DE LA DIVISION DE FABRICATION DE JAGUAR INTERNATIONAL CORPORATION

LA VERGNE, Tennessee, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- SVP Worldwide, la plus grande entreprise mondiale de machines à coudre grand public, a annoncé son acquisition de la division de fabrication de machines à coudre et d'ingénierie de produits de Jaguar International Corporation. L'installation, située au Vietnam, est l'une des plus grandes usines de machines à coudre domestiques au monde.

Cette acquisition renforcera la chaîne d'approvisionnement de SVP Worldwide et créera la capacité nécessaire pour soutenir la croissance des marques SINGER®, HUSQVARNA VIKING® et PFAFF® de l'entreprise. La demande de machines à coudre domestiques a augmenté au cours des dix dernières années et s'est raffermie davantage pendant la pandémie. SVP Worldwide a dépassé la croissance du secteur et a gagné des parts de marché de façon constante grâce à l'exécution systématique de sa stratégie, y compris des investissements importants dans l'entreprise, qui se sont accélérés après l'acquisition de SVP Worldwide par Platinum Equity en 2021. Par conséquent, l'entreprise a cherché activement à renforcer sa présence dans le marché de la fabrication.

« L'expansion de nos capacités de fabrication nous aidera à suivre le rythme de la forte demande pour nos produits, a déclaré Carl-Martin Lindahl, PDG de SVP Worldwide. L'acquisition nous permettra également d'optimiser la production sur chaque site de notre réseau de fabrication et d'ainsi lancer de nouveaux modèles plus efficacement et de ravir les consommateurs en intégrant nos innovations telles que l'intelligence artificielle dans les machines à coudre, les systèmes d'exploitation cloud et de commande vocale à un plus grand nombre de produits de notre portefeuille. »

La division acquise a été établie en 2007 et comprend la fabrication de machines à coudre moderne et rentable, située stratégiquement dans le nord du Vietnam. L'usine produit des machines à coudre informatisées, des machines à coudre mécaniques, des surjeteuses et des pièces de rechange. L'acquisition englobe l'usine et l'entrepôt associé, tous les employés actuels ainsi que toute l'équipe d'ingénierie au Japon. En outre, elle inclut l'ensemble du portefeuille de produits fabriqués sur le site et la propriété intellectuelle qui y est associée. L'usine approvisionne actuellement Jaguar International Corporation et une gamme de clients tiers et continuera de le faire sous la propriété de SVP Worldwide.

SVP Worldwide, qui exerce ses activités par l'intermédiaire de SVP-Singer Holdings, Inc. et de ses filiales, est la plus grande entreprise de machines à coudre grand public au monde, représentant plus d'une machine à coudre sur trois vendue dans le monde. L'entreprise et ses trois marques emblématiques – SINGER®, HUSQVARNA VIKING® et PFAFF® – ravissent les consommateurs depuis plus de 460 ans. Ces marques et produits de première qualité sont considérés comme le choix des couturiers avisés et des artisans débutants. Les marques SINGER®, HUSQVARNA VIKING® et PFAFF® ont chacune un patrimoine distinct et sont connues dans le monde entier. SVP Worldwide a des installations partout dans le monde pour concevoir, fabriquer, vendre et soutenir les meilleures marques de machines à coudre. En plus de son siège social mondial situé près de Nashville, au Tennessee (États-Unis), l'entreprise compte également 171 magasins de vente au détail dans 36 États américains et de nombreux centres de service d'un océan à l'autre. À l'échelle internationale, SVP Worldwide dispose de sièges sociaux régionaux et de bureaux commerciaux à Milan, en Italie, et à Mexico, au Mexique. Ensemble, ces marques offrent leurs produits aux consommateurs de plus de 180 pays sur cinq continents. Pour en savoir plus, visitez le www.svpworldwide.com .

