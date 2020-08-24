Свыше 80% китайских компаний-"единорогов" практикуют новую модель "большой шеринг-экономики"

В мероприятии приняли участие сразу несколько заметных деятелей, в число которых вошли бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд (Kevin Rudd), а также бывший топ-менеджер Apple и генеральный директор TOJOY Гэ Цзюнь (Ge Jun).

В качестве генерального секретаря Международного альянса шеринг-экономики, г-н Гэ выступил с речью под названием "Экономика совместного пользования порождает "единорогов"". В своем выступлении он отметил, что традиционные модели шеринг-экономики, предполагающие разделение прав собственности на небольшие объекты имущества - автомобили, велосипеды, жилые помещения, - постепенно уступают место новой модели, в которой совместными становятся уже крупные бизнес-активы - капитал, производственные мощности, права интеллектуальной собственности и т.д.

Гэ Цзюнь также подчеркнул, что на фоне сложных проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, подобная расширенная модель способна стать платформой, объединяющей экономические системы всех стран и способствующей восстановлению мирового экономического порядка. По мнению топ-менеджера, методы "большой шеринг-экономики" позволят трансформировать и модернизировать традиционные отрасли промышленности и бизнеса, а инновационные сегменты получат шанс ускорить собственное развитие. Возникающий в итоге скачок ценности может привести к массовому появлению "единорогов".

Большая шеринг-экономика - плодородная почва для "единорогов"

В рамках саммита состоялась презентация "Отчета о результатах наблюдения за предприятиями с миллиардной капитализацией за 2020 год". Документ, в основу которого положены данные CB Insights, PitchBook и других платформ, анализирует эффективность и степень распространения практики экономики общего пользования в Китае.

Согласно этому отчету, по состоянию на 31 июля 2020 года 285 китайских компаний имело статус "единорогов", а их совокупная рыночная стоимость составила 1,3 трлн долл. США. 234 из этих компаний, или 89,17% от общего числа, демонстрируют атрибуты шеринг-экономики.

Несколько предприятий из списка "единорогов", включая национальную сеть магазинов товаров для матерей и детей B&G, цифровой смарт-сервис доставки Sousou Shenbian и компанию с высочайшим показателем рыночной капитализации на внутрикитайской фондовой бирже Kweichow Moutai, являются партнерами и "отпрысками" акселератора TOJOY.

В ходе мероприятия Китайская ассоциация содействия развитию промышленности недавно заключила с TOJOY партнерское соглашение для создания Экспериментальной базы промышленных инноваций. Обе организации выразили надежду, что этот проект даст толчок появлению и развитию инновационных компаний-"единорогов".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1232479/Global_CEO_TOJOY_Secretary_General_GLASE_Ge_Jun.jpg

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SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co., Ltd.