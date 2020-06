Свыше десятка различных ГП-серверов Supermicro отныне поддерживают графические процессоры NVIDIA A100 PCIe, в 20 раз повышая эффективность рабочих процессов в сфере информатики, НРС и ИИ

«Расширение возможностей наших передовых ГП-систем за счет полноценной поддержки новых графических процессоров NVIDIA A100 PCIe означает, что наши клиенты получат доступ к самым высокопроизводительным и оптимизированным серверам, в полной мере отвечающим их индивидуальным потребностям, - прокомментировал генеральный директор и президент Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Новые системы с PCIe 4-го поколения, ориентированные на ускорение работы разнообразных ресурсоемких приложений, обеспечивают оптимальную поддержку новых ГП NVIDIA A100, повышая производительность некоторых ускоренных рабочих процессов в целых 20 раз».

Новая система 4U A+ ГП от Supermicro поддерживает до восьми графических процессоров NVIDIA А100 PCIe с прямым соединением типа ЦП-ГП через слоты PCI-E 4.0 x16 без необходимости в коммутаторах PCI-E, что гарантирует минимальные задержки и высокую пропускную способность для максимального ускорения рабочих процессов. Система также поддерживает два дополнительных порта PCI-E 4.0, предназначенных для самых разных нужд, включая высокопроизводительное сетевое соединение на скорости до 200 Гб/с. Дополнительный слот AIOM поддерживает AIOM-платы Supermicro или OCP NIC 3.0. Новинки также оптимизированы под технологию NGC (NGC-Ready), предоставляя клиентам возможность без проблем разрабатывать и внедрять масштабные приложения с применением ИИ. Системы со статусом NGC-Ready обладают подтвержденной функциональностью и производительностью для ИИ-стеков из базы конфигураций NVIDIA NGC.

«NVIDIA A100 - первый эластичный многоэкземплярный процессор, объединяющий ресурсы для обучения, формирования логических выводов, НРС и аналитики. Эта разработка создана для удовлетворения потребностей прикладных сценариев всех масштабов, - отметил, в свою очередь, Пареш Харья (Paresh Kharya), директор по вопросам маркетинга подразделения ускоренных вычислительных систем NVIDIA. - ГП-серверы на базе NVIDIA A100 PCIe GPU позволяют пользователям выполнять самые сложные задачи в сферах информатики, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта».

Являясь лидером в системных технологиях ИИ, компания Supermicro разрабатывает оптимизированные варианты конструкции систем рассеивания тепла, обеспечивающие максимальные параметры производительности и надежности в прикладных сценариях ИИ, глубинного обучения и НРС. Компания предлагает самый обширный выбор ГП-систем для любых прикладных нужд от периферии до облака. В частности, в ее ассортименте представлены самые разнообразные стоечные ГП-системы 1U, 2U, 4U и 10U; Utra, BigTwin™, встраиваемые системы с поддержкой графических процессоров; а также лезвийные ГП-модули для серверов 8U SuperBlade®.

