Swarovski dévoile la nouvelle Étoile conçue par Daniel Libeskind pour l'arbre de Noël du Rockefeller Center

Pendant l'évènement, l'Étoile a été hissée au sommet de l'arbre de Noël du Rockefeller Center, où elle sera allumée pour la première fois lors de la cérémonie officielle d'illumination de l'arbre, le 28 novembre.

L'Étoile Swarovski de Daniel Libeskind

La nouvelle Étoile Swarovski est le premier remodelage de la célèbre décoration en cristal couronnant le sapin depuis la présentation de la première Étoile Swarovski en 2004, lorsque l'entreprise s'est associée pour la première fois avec Tishman Speyer, copropriétaire du Rockefeller Center, pour présenter l'Étoile.

L'Étoile de Libeskind est une brillante illustration de l'héritage de 120 ans de Swarovski qui a transformé la lumière en ravissement. L'Étoile de 900 livres (environ 410 kilos) a un diamètre de neuf pieds et quatre pouces (soit 2,8 mètres) et comporte 70 pointes recouvertes de trois millions de cristaux Swarovski, qui utilisent la technologie innovante en termes de cristal de la société et sa maîtrise de la réfraction de la lumière pour offrir une structure éblouissante en trois dimensions. Les lignes architecturales spectaculaires traversent l'espace, débordant de dynamisme et reflétant de façon radieuse la vision du design de Daniel Libeskind.

Star Boutique et décorations de Noël

Dans le courant du mois de novembre, Swarovski va ouvrir une « Star Boutique » dans le Rockefeller Plaza, également conçue par Daniel Libeskind. La boutique de 200 pieds carrés (environ 20 mètres carrés) est cristalline et en forme d'étoile, et est dotée d'une construction à facettes créée à partir de panneaux de verre et d'écrans vidéo. Les visiteurs pourront y acheter des bijoux, des décorations et des cadeaux de Swarovski et d'Atelier Swarovski, notamment une nouvelle gamme conçue par Daniel Libeskind pour Atelier Swarovski Home.

Une réplique parfaite de l'Étoile Swarovski, également créée avec trois millions de cristaux Swarovski, sera exposée au rez-de-chaussée à côté de la Star Boutique, permettant aux visiteurs d'examiner son design de près.

Nadja Swarovski, membre du conseil d'administration de Swarovski, a commenté : « Nous sommes heureux de travailler avec l'un des plus grands talents créatifs du monde, Daniel Libeskind, sur son nouveau design palpitant pour l'Étoile Swarovski qui couronnera l'arbre de Noël du Rockefeller Center. Lors des fêtes de fin d'année, l'Étoile apporte toujours de la joie aux New-Yorkais et aux visiteurs du monde entier, et elle brillera comme un phare d'espoir pendant de nombreuses années à venir ».

Daniel Libeskind, architecte concepteur en chef du Studio Libeskind, a commenté : « La nouvelle Étoile Swarovski pour le sapin de Noël du Rockefeller Center est inspirée par la beauté de la lumière des étoiles, c'est-à-dire par une chose qui rayonne de sens et de mystère dans le monde. L'Étoile est un symbole qui représente nos plus grandes ambitions pour l'espoir, l'unité et la paix. Je suis particulièrement heureux de collaborer avec Swarovski sur l'Étoile et avec toute l'équipe de design, pour apporter une innovation et un design de pointe à la technologie du cristal ».

Ancien collaborateur de Swarovski, Libeskind est réputé pour sa conception d'espaces et de monuments culturels, notamment le Musée juif de Berlin, le musée d'art de Denver et le schéma directeur pour la reconstruction du site du World Trade Center à New York. En 2016, Libeskind a créé un jeu d'échecs en cristal et en marbre pour Atelier Swarovski, dont les pièces s'inspirent de ses designs architecturaux de pointe.

Des projets comme l'Étoile Swarovski rendent hommage à l'héritage de collaboration et d'innovation de Swarovski, en s'associant à des designers visionnaires pour repousser les limites de la créativité et du savoir-faire du cristal, dans le but de créer un monde plus étincelant.

Reconnu mondialement comme un symbole d'espoir, d'esprit de communauté et de joie des fêtes, l'arbre de Noël du Rockefeller Center réunit New-Yorkais et visiteurs pour célébrer les fêtes. La tradition de l'arbre de Noël du Rockefeller Center remonte à 1931.

À propos de Swarovski

Swarovski offre une gamme diversifiée d'articles d'une qualité, d'un savoir-faire et d'une créativité inégalés. Fondée en 1895 en Autriche, l'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des cristaux de haute qualité, des pierres précieuses authentiques, des pierres synthétiques et des produits finis tels que des bijoux, des accessoires et de l'éclairage.

Swarovski Crystal Business est dirigée par la cinquième génération de membres de la famille et est présente à l'échelle mondiale grâce à ses quelque 3 000 magasins situés dans près de 170 pays et ses plus de 27 000 employés. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2017. Avec ses sociétés sœurs Swarovski Optik (dispositifs optiques) et Tyrolit (produits abrasifs), Swarovski Crystal Business forme le groupe Swarovski. En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros et employait plus de 32 000 personnes.

Une relation responsable avec les personnes et la planète a toujours fait partie intégrante de l'héritage de Swarovski et est aujourd'hui enracinée dans le programme de développement durable bien établi de l'entreprise. En outre, le programme mondial d'éducation de la Swarovski Waterschool a bénéficié à 500 000 enfants vivant sur les rives des plus grands fleuves du monde, et la Fondation Swarovski, créée en 2013, œuvre pour soutenir la culture et la créativité, promouvoir l'émancipation des êtres humains et conserver les ressources naturelles afin de produire un impact social positif. http://www.swarovskigroup.com

À propos de Daniel Libeskind

Le Studio Libeskind est impliqué dans la conception et la réalisation d'un large éventail de projets urbains, culturels et commerciaux dans le monde entier. Notre Studio est le fruit d'une collaboration d'architectes et de designers qui croient que faire de l'architecture, c'est pratiquer l'optimisme. Nous abordons nos projets en ayant très présent à l'esprit que pour faire de grands endroits, il faut croire en l'avenir, mais aussi se souvenir du passé.

L'architecture du Studio Libeskind naît de l'idée qu'un bâtiment doit être expressif et refléter la vie contemporaine. L'innovation est au cœur de notre processus de conception. Nous croyons qu'un design audacieux doit être réalisé avec une technologie durable et nous croyons fermement que l'art de l'architecture réside dans la création d'un impact maximal dans le respect des limites budgétaires et de la fonctionnalité. Nous savons par expérience que la grande architecture est le fruit d'une collaboration avec de grands clients ; cependant, l'architecture est un art public et nous assumons toutes nos responsabilités non seulement à l'égard du client, mais aussi vis-à-vis des communautés et des villes dans lesquelles nous construisons.

Daniel et son épouse Nina Libeskind ont fondé le Studio Daniel Libeskind à Berlin, en Allemagne, en 1989, après avoir remporté le concours pour la construction du Musée juif de Berlin. En février 2003, le Studio Daniel Libeskind a déménagé son siège social de Berlin à New York lorsque Daniel Libeskind a été choisi comme planificateur principal pour le redéveloppement du World Trade Center. http://www.libeskind.com

À propos de Tishman Speyer

Tishman Speyer est l'un des principaux propriétaires, promoteurs, exploitants et gestionnaires de fonds de biens immobiliers de premier plan dans le monde entier. Fondée en 1978, Tishman Speyer est active aux États-Unis, en Europe, Amérique latine et Asie. Elle construit et gère des espaces de bureaux, résidentiels et commerciaux haut de gamme dans 28 marchés mondiaux clés pour des locataires à la pointe du secteur. L'entreprise a acquis, développé et exploité un portefeuille de plus de 167 millions de pieds carrés (15 500 000 mètres carrés) représentant une valeur totale d'environ 88 milliards USD répartis dans 406 biens. Parmi les actifs distinctifs de l'entreprise, figurent le Rockefeller Center de New York, la Torre Norte de São Paulo, The Springs à Shanghai, l'immeuble Lumière à Paris et le gratte-ciel OpernTurm à Francfort. Tishman Speyer mène actuellement des projets à différents stades de développement à Boston, Brasilia, Francfort, Gurgaon, Hyderabad, Los Angeles, New York, Paris, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Shanghai, Shenzhen et Washington D.C. L'entreprise gère également des portefeuilles d'immeubles de bureaux de prestige à Berlin, Chicago et Londres. Pour en savoir plus, veuillez visiter tishmanspeyer.com et nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse @tishmanspeyer.

