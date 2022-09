Swarovski Foundation anuncia os mais recentes beneficiários das bolsas do Creatives For Our Future durante uma recepção na sede das Nações Unidas

NOVA YORK, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Após um chamado para inscrições que atraiu mais de 230 jovens profissionais de criação em 52 países no mundo todo, a Swarovski Foundation, em colaboração com o Escritório das Nações Unidas para Parcerias, anunciou o mais recente grupo e promove o segundo ano de seu programa Creatives for Our Future durante uma recepção especial na sede das Nações Unidas na cidade de Nova York.

Os seis beneficiários das bolsas, cujas áreas de especialização abrangem moda e têxteis sustentáveis, engenharia, design de produtos e biotecnologias foram escolhidos por suas ideias originais e abordagens inovadoras, que oferecem novos métodos para enfrentar os desafios atuais da desigualdade social, das mudanças climáticas e do consumo e produção insustentáveis. Seu compromisso em impulsionar o progresso em direção aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas para um mundo melhor os diferenciou.

O grupo da Swarovski Foundation Creatives for Our Future para 2022 inclui:

Noemi Florea | Designer e escritora (Estados Unidos)

| Designer e escritora (Estados Unidos) M. Hassamuddin | Engenheiro e inovador ecológico (Paquistão)

Engenheiro e inovador ecológico (Paquistão) Joshua Ichor | Geocientista e empreendedor (Nigéria)

Geocientista e empreendedor (Nigéria) Aradhita Parasrampuria | Pesquisadora de design têxtil e materiais sustentáveis (Estados Unidos)

Pesquisadora de design têxtil e materiais sustentáveis (Estados Unidos) Florencia Valladares | Engenheira de computação ( Chile )

Engenheira de computação ( ) Charlotte Werth | Designer têxtil e de moda (Reino Unido)

Cada um dos vencedores receberá uma bolsa de 20 mil euros, combinada com um programa educacional em colaboração com importantes instituições, mentoria personalizada e acesso a networking no setor sob a orientação da Swarovski Foundation. Os defensores do programa, líderes em sua área, envolvem-se como mestres professores e mentores do grupo com o objetivo de capacitar sua visão e desenvolver suas práticas para contribuir para mudanças positivas para o bem público, o meio ambiente e a sociedade.

Na quarta-feira, 14 de setembro, a Swarovski Foundation comemorou o anúncio dos ganhadores e defensores do programa Creatives for Our Future com uma recepção especial na sede das Nações Unidas em Nova York, durante a 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Este envolvimento de alto nível de network do setor é o primeiro do programa e oferece uma oportunidade única para o grupo de conhecer uma comunidade de indivíduos com ideias semelhantes, que trabalham no desenvolvimento sustentável e que também criam um impacto positivo no mundo.

