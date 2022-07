SWAROVSKI FOUNDATION E ASSESSORIA DO ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA PARCERIAS ANUNCIAM SEGUNDO ANO DO PROGRAMA GLOBAL DE SUBSÍDIOS PARA CAPACITAR FUTUROS LÍDERES CRIATIVOS EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Creatives for Our Future da Swarovski Foundation começa com um convite aberto de quatro semanas para profissionais de criação do mundo todo com idade entre 21 e 30 anos, de disciplinas como moda, design, arquitetura, ciência, tecnologia e engenharia, sem limites para a mídia criativa. Para serem escolhidos, os candidatos deverão ter grande interesse em, demonstração de ou potencial exemplar para utilizar o processo criativo para promover a conscientização, tecnologias ou soluções para o desenvolvimento sustentável. A Swarovski Foundation pretende atrair um conjunto diversificado de candidatos do mundo todo e trazer novas vozes e perspectivas para o processo criativo.

Os beneficiários selecionados receberão suporte financeiro para desenvolver seus projetos e criar novos caminhos para um mundo melhor. O financiamento é combinado com um programa educacional em colaboração com importantes instituições internacionais, mentoria personalizada e networking no setor sob a orientação da Swarovski Foundation. Cada "Program Advocate" participante, um líder em sua área, representará a mais ampla gama de disciplinas criativas, desde moda e arte até tecnologia e ciência.

Durante todo o programa, os beneficiários receberão suporte para desenvolver as inovações e práticas descritas em seus projetos e para impulsionar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Os beneficiários bem-sucedidos serão convidados a ir a Nova York em setembro de 2022 durante a Assembleia Geral das Nações Unidas para seu primeiro engajamento de networking de alto nível no setor, para não só anunciar o segundo ano do Creatives for Our Future, mas também para conhecer seus colegas participantes.

Mais detalhes sobre o programa, o processo de inscrição e os subsídios podem ser encontrados em www.sfcreatives.org.

Inscrições do mundo todo serão aceitas de 11 de julho a 8 de agosto de 2022 (23h59 GMT). Os beneficiários bem-sucedidos e uma lista completa de "Program Advocates" serão anunciados em setembro de 2022 para coincidir com a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

