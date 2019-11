Swascan arbeitet mit Videokonferenzanbieter zusammen, um die Software-Sicherheitsanfälligkeit proaktiv zu beheben

MAILAND, Italien, 11. November 2019 /PRNewswire/ -- Die Landschaft der Cybersicherheit verändert sich schnell. Immer mehr Gefahren entstehen jeden Tag, deshalb ist es wichtiger denn je, die Praxis einer verantwortungsvollen Offenlegung von Sicherheitslücken zu pflegen.

Swascan entwickelt sich schnell zur europäischen Autorität in diesem Bereich, dank der Anerkennung, die das Unternehmen durch seine Zusammenarbeit mit Adobe, Microsoft, Lenovo, Huawei, SAP, Nokia und jetzt GoToMeeting in diesem Bereich erlangt hat, durch die es Software-Schwachstellen proaktiv beheben will.