SWATCH TIENE UNAS INTENCIONES CLARAS PARA EL NUEVO AÑO.

Ahora mismo, la transparencia está de moda, pero Swatch ya presentó este estilo icónico y reconocible al instante con su diseño Gent en 1985. Esta vez, la marca lleva este estilo a los diseños BIG BOLLD, Gent, New Gent y SKIN. En algunos países, el diseño transparente BIG BOLD incluye la función SwatchPAY!

La simplicidad puede ser impactante, por eso la colección Swatch CLEAR recupera esta esencia a través de una paleta equilibrada y minimalista que se refleja en las características detalles de las manecillas en colores primarios. En Swatch queremos que actuar de manera responsable también genera impacto, por eso ofrecemos varios estilos CLEAR fabricados en biomateriales.

Todo esta más claro con CLEARLY BOLD. Con un diámetro de 47 mm, la caja transparente del BIG BOLD incluye una esfera, también transparente, con un anillo plateado, índices negros impresos y manecillas de colores. Sin duda, es una versión atrevida de la transparencia de moda. Si lo que quieres es pagar sin contacto aún más fácilmente, puedes hacerlo con el modelo CLEARLY BIG BOLD con SwatchPAY!, que incluye un chip NFC que funciona de manera parecida a las tarjetas bancarias.

Los modelos CLEARLY GENT y CLEARLY NEW GENT tienen claro lo que significa ser responsable, por eso el cristal y la caja de estos diseños (con unos diámetos de 34mm y 41mm, respectivamente) están fabricados en biomateriales. El acabado brillante de la caja, la pulsera y la hebilla capata la luz y las miradas en este diseño totalmente transparente.

CLEARLY SKIN es la línea más fina de Swatch, tan ligera como no llevar nada. Cuenta con una esfera transparente y tiene un logotipo de Swatch amarillo impreso en el cristal. La caja, de 34mm de diámetro, esta fábricada en biomateriales y casi parece que se fusiona con la muñeca.

Tu decides si te gusta o no la transparencia. La colección estará disponible en las tiendas y en la web el 5 de enero de 2022. El modelo Clearly BIG BOLD con la función SwatchPAY! Estará disponible en países seleccionados a partir del 5 de enero de 2022.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1727830/Swatch_Clear.jpg

FUENTE Anuar Chehaibar

SOURCE Anuar Chehaibar