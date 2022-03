SWATCH UNE FUERZAS CON EL CENTRE POMPIDOU PARA CREAR UNA COLECCIÓN DE RELOJES LLENA DE ARTE.

Seis obras de arte reinventadas en forma de espectaculares relojes

CIUDAD DE MEXICO, 16 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Swatch abre las puertas a una de las mayores colecciones de arte moderno y contemporáneo del mundo con la colección Swatch X Centre Pompidou. Seis obras maestras icónicas de la cultura parisina se reinventan en relojes atrevidos que incluyen obras de Kahlo, Amedeo Madigliani, Robert Delaunay, Vassily Kandinsky y Piet Mondrian.

El tiempo es lo que haces de él y en Swatch creemos que las personas deberían tener más tiempo para el arte en su día a día. Desde 1985, la marca ha lanzado una larga serie de relojes exclusivos Swatch Art Special. Y, en 2018, subió de nivel gracias a su serie Museum Journey, que permitió a Swatch acceder a las obras maestras de los museos para convertir las obras de arte más emblemáticas del mundo en algo alcanzable para todos. Hasta el momento, el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, el Musée du Louvre de París, el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York y, ahora, el Centre Pompidou han abierto sus puertas a Swatch.

Las sinergias entre Swatch y el Centre Pompidou resultan evidentes. Ambos tienen la misión de lograr que el arte sea accesible para todo el mundo. Son revolucionarios: Swatch lleva el arte a las muñecas y el Centre Pompidou lo lleva a las masas. Los colores vibrantes y los detalles transparentes son las señas de identidad de la marca de relojes Suiza, así como el edificio de conocidas como "oruga", que recorren su lateral y que permite a los transeúntes admirar el arte que guarda en su interior.

La colección Swatch X Centre Pompidou es la última de una larga serie de colaboraciones, que comenzaron en 1985 con la presentación del primer reloj Swatch Art Special con Kiki Picasso en el museo. En 1999, uno de los arquitectos del edificio, Renzo Piano, convirtió la firma arquitectónica en el reloj JELLY PIANO. Ese mismo año, durante la renovación del Centre Pompidou, Swatch creó la valla publicitaria exterior más grande del mundo. En ella se mostraba la icónica frase "Vous aussi, vous etes notre musée", que se traduce como "Tú también, eres nuestro museo" y entró en el Libro Guinness de los récords.

Swatch reinventa seis obras maestras del Centre Pompidou, con todas sus señas de identidad y detalles inesperados. ¿El resultado? Una colección de obras de arte para llevar puestas que aportan un toque de color y cultura a la vida cotidiana.

PORTRAIT OF DEDIE, BY AMEDEO MODIGLIANI, THE WATCH,

Celebra al artista italiano cuyos emblemáticos retratos capturaron el rostro del París de principios del siglo XX. Swatch incluye la firma del artista en la correa Gent, un acabado metálico en la esfera y un inesperado toque de color sólido en la caja, la hebilla, la trabilla y las agujas.

CAROUSEL, BY ROBERT DELAUNAY, THE WATCH,

Se inspira en la tercera versión del cuadro del artista, que destruyo las dos primeras versiones. Delaunay quería representar el movimiento a través del color, algo que Swatch se empeñaba en capturar. La esfera especial recortada con diferentes colores impresos en la ruedita del calendario añade un elemento dinámico al diseño de este reloj Gent.

EIFFEL TOWER, BY ROBERT DELAUNAY, THE WATCH,

La famosa representación de ángulo que el artista realizó del monumento de París en todo su esplendor. Las proporciones del reloj Gent se mantienen fieles al original de Delaunay, mientras que en la esfera, la correa y las agujas de utilizan rojos, amarillos, anaranjas y azules vibrantes.

THE FRAME, BY FRIDA KAHLO, THE WATCH,

Observa cómo Swatch reinventa uno de los autorretratos más famosos de la artista creando una imagen espectacular perfectamente dividida entre las seis y las doce de la esfera. Los colores intensos y alegres de El marco aparecen en el anverso del reloj NEW Gent, perfectamente equilibrados gracias al color rosa de la base y la parte inferior de la correa.

RED, BLUE AND WHITE BY PIET MONDRIAN, THE WATCH,

Rinde homenaje al padre fundador de la abstracción geométrica, cuya influencia es más notable en los ámbitos de la moda, la arquitectura y el diseño. Swatch se ha asegurado de que las tonalidades exactas de la obra de arte original queden plasmadas en el New Gent, con una esfera negra mate y agujas de gran tamaño.

BLUE SKY, BY VASSILY KANDINSKY, THE WATCH,

Continúa la fascinación del artista por el color azul. Swatch reproduce la técnica de pintura profunda y texturizada de Kandinsky en el diseño New Gent y muestra muchos personajes fascinantes que habitan en el cuadro original.

La colección Swatch X Centre Pompidou estará disponible en las tiendas físicas y en la web el 10 de marzo de 2022. La colección estará disponible en las boutiques Centre Pompidou, boutique.centrepompidou.fr y en swatch.com/es-mx/swatch-x-centre-pompidou.html

Swatch X YOU Centre Pompidou, con tres diseños diferentes, estará disponible en tiendas físicas y en la web el 24 de marzo de 2022.

FUENTE Swatch

SOURCE Swatch