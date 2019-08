SweeGen lanza BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS

Su cartera de productos mejorada ayuda a ahorrar tiempo y dinero en el ciclo de desarrollo de productos

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- SweeGen, una empresa de edulcorantes elaborados con productos naturales, ha anunciado el lanzamiento de su plataforma avanzada de reducción de azúcar a base de estevia: BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS. Los fabricantes de productos encontrarán una cartera de valor mejorada que les permitirá ahorrar tiempo y costes durante su ciclo de desarrollo de productos. La plataforma se puede describir como intuitiva, basada en productos naturales, no transgénicos y asequible.

SweeGen construyó previamente una distintiva plataforma de estevia no transgénica y ahora presenta un nuevo negocio de desarrollo de producto para, entre otros, lácteos, bebidas, productos de nutrición y dulces con BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS.

La cartera de la empresa y los servicios ampliados ofrecen a los clientes más opciones para disfrutar de una experiencia completa de sabor de alimentos y bebidas bajos en azúcar con un perfil dulce y una textura propia de los productos elaborados con azúcar.

"Nuestros clientes se enfrentan a desafíos cuando se trata de producir productos bajos en azúcar sin que el sabor se vea afectado. SweeGen cuenta con la experiencia de desarrollo de producto y con componentes creativos para ofrecer soluciones. Estamos encantados de presentar BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS que ofrece la experiencia de sabor dulce que prefieren nuestros clientes", afirmó Shari Mahon, vicepresidenta sénior de Desarrollo de Producto.

La Sra. Mahon explica que "esta plataforma permite a mi equipo y a nuestros clientes trabajar incluso más cerca. Se apoya en una sólida base de estevia y está mejorada con nuestros creativos componentes para ofrecer una solución combinada y personalizada que proporciona productos con un sabor excepcional".

Acerca de SweeGen

SweeGen, una empresa de edulcorantes elaborados con productos naturales, se dedica al desarrollo, producción y distribución de edulcorantes no transgénicos para los sectores de los alimentos, las bebidas, la nutrición y farmacéutico. La nutrida línea de productos de SweeGen, junto con su cartera de propiedad intelectual y su capacidad de producción e I+D, son los cimientos sobre los que se apoya para impulsar la innovación y el suministro de productos edulcorantes de alta calidad. Para obtener más información, póngase en contacto a través de info@sweegen.com y visite el sitio web de SweeGen, www.sweegen.com.

Declaraciones cautelares respecto a la información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, entre las que se incluyen declaraciones acerca de futuros clientes potenciales de Bestevia® Taste Solutions. Estas declaraciones prospectivas se fundamentan en las expectativas presentes, pero están sujetas a riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales resultan difíciles de prever y están fuera del control de Sweegen, Inc.

Estos riesgos e incertidumbres incluyen aquellos reflejados en la documentación presentada por parte de Sweegen, Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. Estos riesgos e incertidumbres podrían hacer que los resultados reales difiriesen sustancialmente de aquellos recogidos o sugeridos en las declaraciones prospectivas y por ello deben tenerse en consideración con precaución. Sweegen, Inc. no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva o bien de eventos o desarrollos futuros.

