Światowa Federacja Serca mówi o niezwykle trudnej sytuacji wywołanej epidemią COVID-19 dla osób cierpiących na choroby serca

GENEWA, 28 września 2020 r. /PRNewswire/ -- COVID-19 jest źródłem wielu nakładających się negatywnych czynników wpływających na zdrowie serca - ostrzega Światowa Federacja Serca (WHF – World Heart Federation) w Światowym Dniu Serca. Swój wkład w tę trudną sytuację mają trzy główne czynniki. Po pierwsze, osoby, które zmagają się z COVID-19 i chorobami serca znajdują się w grupie najwyższego ryzyka śmierci i wystąpienia poważnych powikłań. Po drugie, wirus może uszkodzić serce, nawet u osób, u których nie zdiagnozowano wcześniej żadnej choroby serca. W końcu, obawa przed wirusem doprowadziła do znacznego spadku liczby wizyt pacjentów kardiologicznych w szpitalach, zarówno tych, którzy powinni zgłosić się na rutynową wizytę kontrolną, jak i osób wymagających pomocy w nagłych przypadkach.

Celem WHF jest zjednoczenie światowej społeczności przedstawicieli opieki zdrowotnej w celu walki z chorobami układu krążenia, które są przyczyną śmierci 17,9 milionów osób każdego roku. WHF wzywa wszystkich do „używania swojego serca" w celu dokonywania lepszych wyborów na rzecz społeczeństwa, naszych bliskich i nas samych.

Prof. Karen Sliwa, prezes WHF powiedziała: „W tych czasach próby, nadrzędne znaczenie ma zwracanie szczególnej uwagi na osoby najbardziej narażone na wystąpienie powikłań po COVID-19 i lepsze zrozumienie tego, jak wirus wpływa na serce osób, które przed zarażeniem były zdrowe. COVID-19 wywołał niezwykle trudną sytuację, z którą osoby cierpiące na choroby układu krążenia i osoby znajdujące się w grupie ryzyka radzą sobie źle. Serce i cały układ naczyniowy są zagrożone, więc musimy podjąć pilne działania. Dzisiaj mamy niepowtarzalna okazję, by się zjednoczyć i zmobilizować nasze umiejętności, podążyć za naszym sercem i działać.

Choroby układu krążenia mają wiele przyczyn, od palenia poprzez cukrzycę, podwyższone ciśnienie krwi i otyłość, aż po zanieczyszczenie powietrza. W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom, WHF wzywa nie tylko do zmiany indywidualnych nawyków, lecz również do zmian na szczeblu całego społeczeństwa. Mając na uwadze, że sprawiedliwość jest trzonem działalności WHF, łatwy i niedrogi dostęp do opieki zdrowotnej, zdrowej żywności i zdrowego stylu życia jest niezwykle istotny. Przykładem takich rozwiązań dla władz rządowych i społeczności jest wprowadzanie regulacji dotyczących niezdrowych produktów, przy równoczesnym tworzeniu zdrowego środowiska. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, WHF również wzywa do uwzględnienia sytuacji i pilnej ochrony osób bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług medycznych.

WHF rozpoczęło realizację ogólnoświatowych badań w zakresie chorób układu krążenia i COVID-19 ukierunkowanych na lepsze zrozumienie skutków i czynników ryzyka dotyczących pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Zorganizowany zostanie również cykl debat dotyczących sposobów wywołania zmian w nawykach i zmian społecznych umożliwiających walkę z chorobami układu krążenia. Dołącz do pierwszej dyskusji 29 września, o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.

