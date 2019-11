Światowy Kongres Żydów przyznaje byłej ambasador USA w ONZ Nikki Haley prestiżową nagrodę Theodora Herzla

– Niektórzy oskarżali nas o faworyzowanie Izraela – dodała Haley. – Ale nasze podejście nie było oparte na faworyzowaniu. Cała nasza praca w ONZ oparta była na podejściu do Izraela na jednej podstawie. Tą podstawą było proste założenie, że Izrael musi być traktowany jak każde inne państwo. A jedyne w tej sytuacji żądanie to żądanie pokoju – dodała była ambasador.

Co więcej, Haley stwierdziła, że w obliczu nasilających się gróźb w stosunku do żydowskiej społeczności na całym świecie walka z antysemityzmem jest kluczowa. – Zaskakuje mnie to, że antysemityzm nie jest traktowany z taką samą pogardą jak rasizm czy inne formy nienawiści. To jest dokładnie to samo. Antysemityzmu nie można nigdy tolerować. Nie można nigdy go usprawiedliwiać. Nie można nigdy go uzasadniać – dodała była ambasador.

Były sekretarz stanu USA Henry Kissinger, Prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder i była ambasador USA w ONZ Nikki Haley. (c) Shahar Azran

Słowa prezesa Światowego Kongresu Żydów Ronalda S. Laudera do Haley: „nie będziesz mogła tu poprzestać, ponieważ oczekujemy od ciebie jeszcze większych rzeczy".

Wręczając nagrodę ambasador Haley, prezes Światowego Kongresu Żydów Lauder podkreślił jej nieustające wsparcie Państwa Izrael i rolę najgłośniejszego krytyka podwójnych standardów i uprzedzeń w międzynarodowej społeczności. Nazywając ambasador Haley „prawdopodobnies najbardziej odważną kobietą w dzisiejszej Ameryce" i „powiewem świeżego powietrza", który postawił ONZ w obliczu mocnych i jasnych wyrazów prawdy, Lauder podkreślił, że: „nagroda Herzla wiąże się z naszą wdzięcznością, ale także z odpowiedzialnością". – Nie będziesz mogła tu poprzestać, ponieważ oczekujemy od ciebie jeszcze większych rzeczy – kontynuował prezes. – Tak, jak Herzl, walczysz za sprawę, która od dawna ma wielu wrogów. Ale dzięki temu będziesz wspominana po dobrej stronie historii. Jeżeli jest na tej sali ktokolwiek, kto ma w sobie dość ognia, odwagi i wiary do stawienia czoła tej sytuacji, to jesteś to właśnie ty, Nikki Haley – dodał prezes.

Prezes Lauder podkreślił w swojej przemowie rozwijający się zakres działalności Światowego Kongresu Żydów i wagę zapewniania przystępnej żydowskiej edukacji, walce z działaniami podważającymi Państwo Izrael i ochronę społeczności przed nasilającym się antysemityzmem tak z politycznej dalekiej lewicy, jak i prawicy oraz przed mową nienawiści w internecie. – Dziś nie jesteśmy bezbronni i dziś mamy głos – głośny, wyraźny głos – którego zamierzamy użyć. Ale będzie padało mniej słów, natomiast więcej będzie się działo. Będziemy zwalczać antysemityzm. Będziemy zwalczać neonazizm, a także antysemityzm w lewicy. Będziemy ciągle walczyć. A to dlatego, że walczymy o jedną rzecz: przetrwanie ludności żydowskiej. I obiecuję wam, że wygramy – dodał prezes.

Wśród poprzednich laureatów nagrody Theodora Herzla znajdują się: kanclerz Niemiec Angela Merkel, rodzina Rothschild, były sekretarz stanu USA generał Colin L. Powell, były wiceprezes USA Joseph R. Biden, były prezes Izraela Szimon Peres, Elie i Marion Wiesel, byli sekretarze stanu Henry A. Kissinger i George P. Shultz oraz pośmiertnie Ronald Reagan i Axel Springer.

Na tym samym wydarzeniu legendarny aktor, piosenkarz, dyrektor i fotograf Joel Grey otrzymał czwartą nagrodę Teddy'ego Kolleka Światowego Kongresu Żydów przyznawaną za propagowanie kultury żydowskiej. Prezes Światowego Kongresu Żydów, który wręczył nagrodę laureatowi, nazwał go "nie tylko skarbem żydowskim, ale także skarbem narodów". W swojej przemowie Grey omówił wpływ własnego dziedzictwa żydowskiego na pracę, w tym na decyzję o realizacji najnowszej produkcji „Skrzypka na dachu" w języku jidysz.

Kirk Douglas otrzymał inauguracyjną nagrodę Teddy'ego Kolleka w 2016 r., w 2017 r. trafiła ona do reżysera Georga Stevensa, a w 2018 r. do filantropa Roberta Krafta.

O Światowym Kongresie Żydów

Światowy Kongres Żydów to organizacja międzynarodowa reprezentująca żydowskie społeczności w ponad 100 krajach w rządach, parlamentach i innych organizacjach międzynarodowych.

