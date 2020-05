Swipe lanza Samsung Pay para los titulares de tarjetas Swipe Visa

LONDRES, 1 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Swipe Wallet se enorgullece de anunciar que a partir de hoy, los usuarios de Swipe Android ahora pueden agregar sus tarjetas de débito Swipe Visa directamente a sus Samsung Pay Wallets. Swipe está entusiasmado de asociarse con nuestro banco emisor y colaborar con Samsung para lanzar este nuevo producto para cerrar la brecha con el gasto de criptomonedas a monedas fiduciarias.

La Swipe Card es una tarjeta de débito Visa que es financiada por criptomonedas, como Bitcoin, a euros a gastar en cualquier lugar donde Visa se acepta. Swipe ha lanzado previamente soporte para Google Pay y ahora se añade a Samsung Pay para ampliar el alcance de la accesibilidad para los usuarios de Swipe.

Samsung Pay da a los titulares de tarjetas Swipe Visa acceso a una forma segura y rápida de pagar con sus teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y otros dispositivos compatibles con Samsung Pay. Con esta integración y relación con Samsung, los titulares de tarjetas pueden disfrutar de estos beneficios al instante y utilizar sus criptomonedas en más de 50 millones de ubicaciones en todo el mundo.

Los titulares de tarjetas en el Reino Unido y en los países de la Unión Europea que incluyen: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, España y Suecia son capaces de utilizar Samsung Pay, además de Google Pay, dando a Swipe el primer enfoque de billetera digital multinacional para Samsung Pay y Google Pay en una amplia gama de criptomonedas.

Joselito Lizarondo, consejero delegado de Swipe, declare: "Estamos encantados de ofrecer Samsung Pay a nuestros titulares de tarjetas. Esta integración y relación con Samsung abrirá la adopción de criptomonedas y hará posible realizar transacciones con nuestra tarjeta Visa en euros convertidos por cripto sin problemas. Teniendo en cuenta todos los problemas de COVID-19 y las personas que se alejan de productos físicos como el efectivo y, en algunos casos, una solución digital realmente ayuda a poner las necesidades de nuestros clientes en primer lugar."

Acerca de Swipe

Swipe es una billetera digital multiactivo y una plataforma de tarjetas de débito Visa diseñada para permitir a los usuarios comprar, vender y gastar sus criptomonedas. Swipe tiene su sede en Filipinas con operaciones en el Reino Unido y Estonia que da servicio a los usuarios europeos. La plataforma Swipe permite a los usuarios gastar criptomonedas en tiempo real sin tener que convertir manualmente las transacciones antes. Los usuarios también pueden comprar/vender criptomonedas con sus cuentas bancarias vinculadas a nivel mundial. Siga a Swipe en Twitter , Facebook , Instagram , y el blog Medium para obtener las últimas noticias y actualizaciones.

Su tarjeta y cuenta Swipe Visa será emitida por Contis Financial Services Ltd que está autorizada por la Financial Conduct Authority para emitir dinero electrónico (Número de Referencia de Firma: 900025) y es miembro de Visa.

https://swipe.io/



SOURCE Swipe Wallet