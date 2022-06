SWIRL e GoAkira fazem parceria para lançar a primeira plataforma SaaS de comércio por vídeo ao vivo no Brasil

MUMBAI, Índia, 2 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A GOSWIRL está fazendo uma parceria com o Grupo GoAkira, uma consultoria em crescimento premiada com sede em São Paulo, para oferecer uma solução de transmissão ao vivo plug-and-play para marcas de comércio eletrônico do Brasil.

A SWIRL Live Shopping agora oferecerá suas soluções de aplicativos de transmissão ao vivo para a lista de clientes do GoAkira, um grupo de consultoria de negócios em São Paulo. Com este acordo, o GoAkira oferecerá a nova e revolucionária tecnologia de transmissão ao vivo para suas marcas, prometendo maior engajamento e receitas significativamente maiores.

Com a crescente popularidade do comércio eletrônico no Brasil, muitos dos gigantes do varejo no Brasil estão oferecendo compras ao vivo. Entre 2018 e 2020, o volume de compras on-line dobrou, alcançando USD 24 bilhões em faturamento, a maior parte por meio de dispositivos móveis.

O GoAkira é um grupo de consultoria de negócios especializado em crescimento de negócios para empresas de varejo e agora pode oferecer uma solução de comércio ao vivo perfeita para seu portfólio de clientes, a fim de impulsionar o número de conversões. Com mais de 800 projetos, o GoAkira trabalhou com algumas das principais marcas do setor, como Disney, Hello Kitty, Nestlé, GreenPeace e Quiksilver, entre muitas outras.

José Fugice, fundador do GoAkira, está animado com esta parceria. Ele disse: "Enxergamos uma grande oportunidade no Brasil, uma vez que temos mais de 200 milhões de habitantes e uma das maiores economias do planeta. Nosso mercado tem grande penetração de redes sociais e marketing digital no varejo e, certamente, a SWIRL trará uma melhor experiência ao cliente final e aprimorará as vendas para franqueados e varejistas em geral."

A SWIRL oferece uma plataforma SaaS plug-and-play com recursos para compras ao vivo one-to-many e one-to-one, compras virtuais e conteúdo de vídeo curto. Além de tornar mais fácil para os clientes clicarem e acessarem compras interativas ao vivo, a SWIRL oferece um painel fácil de usar para rastrear dados e obter análises ao vivo para decisões de negócios que possibilitem ações e permite que as marcas criem bancos de dados de clientes com maior participação.

Desde seu início em 2019, a SWIRL fez parceria com marcas como Aditya Birla, A-Lehdet, Telia, Giva, ITC, Health & Glow, em toda a Europa, EUA, Singapura e Índia.

Kaizad Hansotia, fundador da SWIRL, disse: "Estou prevendo ótimos resultados de nossa parceria com o grupo GoAkira. Existem muitas semelhanças entre o comércio eletrônico no Brasil e na Índia, e estamos muito satisfeitos por entrar em um novo mercado com tanto potencial. Espero uma grande troca de aprendizados e ideias ao longo de nossa colaboração."

FONTE Swirl

SOURCE Swirl