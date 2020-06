SwissBorg a vécu une semaine historique en intégrant le Top 100 de CMC

Miser : devenez membre premium de CHSB et vous ne réglerez aucune commission sur Bitcoin et CHSB (disponible pour les transactions d'achat et de vente contre des devises fiduciaires)‍ Protéger et détruire : 20 % des revenus générés par les frais de transaction seront utilisés pour racheter des tokens SwissBorg sur le marché secondaire lorsque la valeur s'infléchit (la moyenne mobile sur 20 jours nous sert d'indicateur), des ordres sont automatiquement passés pour les acheter et les détruire. L'offre en circulation diminuera avec le temps tandis que la liquidité augmentera‍ Droits de vote : façonnez l'avenir de SwissBorg en votant lors de référendums‍ Méritocratie : obtenez des récompenses pour votre contribution à l'écosystème SwissBorg‍

Avec CHSB, le token multiusage de SwissBorg, les détenteurs peuvent miser et échanger gratuitement des bitcoins.

Interrogé sur le récent succès du token SwissBorg, Anthony Lesoismier, le cofondateur de SwissBorg, a déclaré : « Notre communauté nous fait confiance depuis le début et nous travaillons très dur pour concrétiser notre idée. Nous n'avons jamais manipulé le prix du token CHSB, ni son volume. Grâce au soutien de notre communauté, l'avenir s'annonce brillant ! »

Dotée d'un moteur financier perfectionné, l'application Wealth offre à l'utilisateur la liberté et la sécurité pour acheter facilement des Bitcoins et d'autres actifs numériques. Son moteur intelligent analyse des centaines de transactions de paires pour trouver le meilleur prix d'exécution en devises locales ou en cryptomonnaie. L'application prend en charge 10 (bientôt 17) devises locales et ajoute de nouveaux tokens tels que USDC.

La fintech, basée à Lausanne et dirigée par une équipe dynamique et diversifiée d'ingénieurs et de professionnels, a mené l'une des offres initiales de monnaie les plus réussies en Suisse en 2017-18.

Les actifs des personnes sont protégés par un système de sécurité de pointe, le calcul multipartite sécurisé et la vérification d'identité. La fonction d'analyse des actifs fait appel à l'IA pour établir des projections de chaque actif toutes les heures afin d'aider les utilisateurs à prendre des décisions.

En 2018, la start-up a créé l'application communautaire, un jeu de prévision Bitcoin, comme outil pédagogique et instrument social. Plus de 100 000 joueurs actifs apprennent grâce à des articles, des vidéos et des indicateurs, la façon dont fonctionne le marché de la cryptographie.

Le produit phare de SwissBorg a été lancé ce printemps dans 40 pays et sera présent dans 70 autres d'ici le mois de juillet. L'application Wealth de SwissBorg est un portefeuille intelligent, disponible sur Android et iOS, qui place l'expertise du marché de la cryptographie entre les mains des utilisateurs. L'application crée et réalise le meilleur prix, sans frais cachés, à partir de plusieurs échanges sur un seul et unique compte.

