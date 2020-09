Swisscom, Ericsson e Qualcomm uniram esforços para encontrar os aplicativos 5G mais inovadores do mundo

Com suas conexões de banda larga ultrarrápidas e robustas e baixa latência, a 5G – a última geração de comunicações móveis – abre toda uma série de novas possibilidades. Uma batalha mundial está sendo travada para estar entre os pioneiros na construção das primeiras redes para tirar proveito desta tecnologia logo no estágio inicial. Em abril de 2019, a Swisscom foi o primeiro fornecedor europeu – e o quinto no mundo – que colocou em operação a sua rede 5G e segue ampliando-a constantemente. Os vencedores serão beneficiados com esta vantagem: A Swisscom está somando forças com seus parceiros Ericsson e Qualcomm CDMA Technologies para lançar o Swisscom 5G Startup Challenge e está convidando os vencedores a experimentar amplamente seus aplicativos na rede 5G ao vivo, levando-os a um nível superior.

Lançado em 2013, o Swisscom StartUp Challenge está se concentrando inteiramente em 5G em 2020 e este ano, pela primeira vez, está aberto a startups e grupos de pesquisa de todo o mundo. Nos últimos sete anos, os vencedores do desafio, entre os quais estão Ava, Exeon Analytics, Futurae e Sentifi, viajaram cada um para o Vale do Silício para participar de um programa de aceleração de uma semana de duração. Este ano, a Swisscom e seus parceiros convidarão os vencedores a passar uma semana na Suíça, onde terão a oportunidade de realizar exaustivos testes nos aplicativos móveis mais inovadores da última geração e levá-los ao próximo nível – na rede da Swisscom.

Busque conhecimento de especialistas e explore a Suíça

Estão convidadas as startups e grupos de pesquisa de todo o mundo que querem explorar o potencial da 5G e que já desenvolveram um produto ou protótipo. As candidaturas devem ser recebidas no endereço www.swisscom.com/5gstartupchallenge até 11 de outubro de 2020. As 10 candidaturas mais interessantes serão convidadas para a final em dezembro de 2020. Os cinco participantes 5G mais inovadores viajarão para a Suíça em março de 2021, onde terão a oportunidade de passar uma semana realizados casos de teste no laboratório 5G da Swisscom ou em diferentes locais, regiões e também em trens através da rede ao vivos. Eles serão apoiados em cada etapa do processo por mentores e especialistas da Ericsson, Qualcomm CDMA Technologies, Venturelab e Swisscom e terão a oportunidade de trocar ideias com os principais empresários e investidores. Além disso, os vencedores poderão explorar a Suíça, visitando as principais instalações de inovação mundial, como o Instituto Federal de Tecnologia e o Instituto Federal de Lausanne, e conhecendo os pioneiros dos negócios e da tecnologia. Os custos de viagem, hospedagem e refeições serão cobertos pela Swisscom.

Uma viagem para o Mobile World Congress 2021

Em novembro de 2020, o público em geral também terá a oportunidade de votar em seu aplicativo favorito. A startup ou o grupo de pesquisa que conquistar os votos do público viajará para o Mobile World Congress em Barcelona, de 2021.

