Swisscom et ASSIA signent un accord de licence réciproque

REDWOOD CITY, Californie, 15 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Inc. (ASSIA), le principal fournisseur sur le marché de logiciels de gestion haut débit et Wi-Fi et Swisscom, la première société de télécommunications en Suisse et investisseur d'ASSIA, ont annoncé ce jour la conclusion d'un accord de licence réciproque de brevets.

Selon l'accord, les deux parties ont convenu d'accorder des licences réciproques de brevets portant sur l'accès à haut débit par ligne fixe, la gestion de réseaux filaires et les produits et services d'optimisation liés à la technologie DSL.

« Nous sommes impatients de pouvoir étendre notre longue collaboration avec Swisscom, qui rejoint la liste grandissante de licenciés à travers le monde qui utilisent la technologie et la propriété intellectuelle d'ASSIA », a déclaré ASSIA. « Nous nous réjouissons également à l'idée de futures collaborations possibles. »

« La conclusion d'un accord de licence réciproque avec ASSIA renforce notre capacité à fournir un Internet fiable sur l'ensemble de la Suisse et ouvre la voie pour de futurs produits de nouvelle génération, qui seront mutuellement profitables », a déclaré Swisscom.

À propos de Swisscom

Swisscom, le principal opérateur de télécommunications sur le marché suisse et l'une des principales sociétés spécialisées dans les TI du pays, est basée à Worblaufen, à proximité de la capitale, Berne. Plus de 20 000 salariés ont généré un chiffre d'affaires de 2,9 milliards CHF à la fin du premier trimestre 2018. Swisscom est l'une des sociétés les plus viables de Suisse et d'Europe.

À propos d'ASSIA

Partenaire de confiance, ASSIA détient une part de marché de premier plan dans le domaine des solutions logicielles de gestion et d'optimisation pour les réseaux mondiaux d'accès à haut débit et résidentiels. Grâce au système haut débit Expresse® d'ASSIA, les fournisseurs de services Internet sont en mesure de réduire considérablement leurs dépenses d'exploitation dans les domaines de l'attention aux abonnés, l'augmentation de la satisfaction de la clientèle et la mise à niveau d'un plus grand nombre de connexions, vers des niveaux de services générateurs de revenus supérieurs. Le logiciel ClearView® d'ASSIA fournit à la fois l'accès à haut débit et l'analyse des connexions Wi-Fi, tout en recommandant les étapes adéquates pour résoudre les problèmes, en utilisant un langage aisé pour les agents du centre d'appels et les techniciens sur le terrain. Le logiciel d'optimisation CloudCheck® d'ASSIA permet aux fournisseurs de services et aux entreprises de proposer des expériences numériques de grande qualité sur les réseaux Wi-Fi résidentiels. Plus de 100 millions de foyers à travers le monde sont équipés du haut débit avec ASSIA. Grâce à l'évolution de ses produits et à sa contribution aux normes du haut débit, la société ASSIA est en mesure d'aider les fournisseurs d'accès à Internet dans le monde entier à mettre à niveau leurs réseaux, à l'aide des normes G.Vector et G.Fast de dernière génération. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.assia-inc.com .

Expresse®, ClearView® et CloudCheck® sont des marques déposées d'ASSIA.

« ASSIA » est l'acronyme d'« Adaptive Spectrum and Signal Alignment, Incorporated. »

Contact avec la presse :

David Stevenson

Directeur des recettes

ASSIA

(650) 654-3400

pr@assia-inc.com

