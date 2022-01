SWK Holdings stellt MolecuLight $10M USD zur Unterstützung der globalen kommerziellen Expansion zur Verfügung

„Wir sind begeistert, mit SWK zusammenzuarbeiten, um die schnell expandierenden kommerziellen Bemühungen von MolecuLight in Nordamerika und weltweit nicht verwässernd zu finanzieren, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Eine verzögerte Wundheilung ist ein milliardenschweres Problem, und wenn Wunden klinisch signifikante Infektionsraten aufweisen, können sie nicht heilen. Die i: X ®- und DX™ -Geräte von MolecuLight sind die einzigen Point-of-Care-Geräte auf dem Markt, die von der FDA zugelassen und mit dem CE-Zeichen versehen sind, um eine erhöhte bakterielle Belastung (>10 4 KBE/g) in Echtzeit nachzuweisen und so die Entscheidungsfindung bei der Wundbehandlung zu unterstützen. Unsere zahlreichen Veröffentlichungen und unser beeindruckender Kundenstamm zeigen, wie wir den Ärzten in der Wundversorgung helfen, die klinischen Ergebnisse für die Patienten zu verbessern."

„Wir sind sehr beeindruckt von der einzigartigen Technologie von MolecuLight und der Art und Weise, wie sie in Echtzeit Einblicke in die bakterielle Belastung von Wunden gibt, die den Wundpflegefachleuten weltweit bisher nicht zur Verfügung standen", sagt Winston Black, Chairman und CEO von SWK. „Wir sind überzeugt, dass die MolecuLight i:X- und DX-Geräte aufgrund der überzeugenden klinischen Evidenz und des schnell wachsenden Kundenstamms, der die Plattform aktiv in seine klinischen Entscheidungen einbezieht, schnell zum Standard in der Wundversorgung werden. MolecuLights starkes Geschäfts- und F&E-Team, der Schutz des geistigen Eigentums, die klinische Evidenz und die frühe Markttraktion deuten darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, mit unserem Kapital schneller zu expandieren und den ungedeckten Bedarf in der Wundbehandlung zu decken."

MolecuLight unterhält ein Team für Direktvertrieb und klinischen Anwendungssupport in den Vereinigten Staaten und Kanada und vertreibt und unterstützt seine Produkte international über sein Globales Vertriebsnetz von 15 Vertriebshändlern.

Tungsten Advisors war der exklusive Finanzberater von MolecuLight.

Über MolecuLight Inc:

MolecuLight Inc. , ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine proprietäre fluoreszierende Bildgebungsplattformtechnologie entwickelt hat und in mehreren klinischen Märkten vermarktet. MolecuLight's Produktpalette an kommerziell erhältlichen Geräten, einschließlich der MolecuLight i:X® und DX™ Fluoreszenz-Imaging-Systeme und deren Zubehör, bietet tragbare Point-of-Care-Imaging-Geräte für den globalen Wundversorgungsmarkt zur Echtzeit- Erkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung (bei Verwendung mit klinischen Anzeichen und Symptomen) und zur digitale Wundmessung . Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Imaging-Plattformtechnologie auch für andere Märkte mit weltweit relevantem, ungedecktem Bedarf, darunter Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und andere industrielle Schlüsselmärkte.

Über SWK Holdings:

SWK Holdings Corporation (Nasdaq: SWKH) ist ein spezialisiertes Finanzunternehmen mit Schwerpunkt auf dem globalen Gesundheitssektor. SWK arbeitet mit ethischen Produktvermarktern und Lizenznehmern zusammen, um flexible Finanzierungslösungen zu attraktiven Kapitalkosten anzubieten, die sowohl für SWKs Geschäftspartner als auch für ihre Investoren einen langfristigen Wert schaffen. SWK ist davon überzeugt, dass seine Finanzierungsstrukturen eine optimale Partnerschaft für Unternehmen, Institutionen und Erfinder schaffen, die Kapital für ihre Expansion oder für die Kapital- und Nachlassplanung suchen, indem sie ihren Partnern die Möglichkeit geben, künftige Cashflows bei minimaler Verwässerung ihrer Kapitalbeteiligung zu monetarisieren. Zu SWK gehört auch Enteris BioPharma, dessen Peptelligence®- und ProPerma™-Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln orale Formulierungen von kleinen Molekülen auf Peptidbasis und BCS-Klasse II, III und IV ermöglichen. Mit Enteris hat SWK die Möglichkeit, sein Spezialfinanzierungsgeschäft durch den aktiven Aufbau eines eigenen Portfolios von Meilensteinen und Tantiemen durch Lizenzierungsaktivitäten auszubauen. Weitere Informationen über den Life-Science-Finanzmarkt finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.swkhold.com .

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Über Tungsten Advisors:

Tungsten Advisors (www.tungstenadv.com) ist ein Investmentbanking-Unternehmen, das sich auf die strategische Beratung und Unternehmensfinanzierung von Gesundheits- und Technologieunternehmen konzentriert. Tungsten bietet Transaktionsdienstleistungen an, darunter Finanzierungen (Privatplatzierungen/PIPEs), Corporate Partnering sowie Fusionen und Übernahmen (M&A). Tungsten konzentriert sich auch auf die Inkubation von Unternehmen und tätigt Direktinvestitionen bei der Gründung neuer Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Technologie.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Einladung, Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf, zur Zeichnung oder Ausgabe von Wertpapieren dar. Tungsten Partners, LLC d/b/a Tungsten Advisors und Ashland Securities, LLC geben jedoch keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Alle hierin enthaltenen Informationen sind vorläufig, begrenzt und können ergänzt, korrigiert oder geändert werden. Er ist nicht als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen und darf nicht vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden. Bestimmte Direktoren von Tungsten Partners, LLC sind eingetragene Vertreter von Ashland Securities, LLC Member FINRA, SIPC. Tungsten Partners, LLC und Ashland Securities, LLC sind getrennte und nicht miteinander verbundene Unternehmen. Wertpapier- und Investmentbanking-Dienstleistungen werden über Ashland Securities, LLC angeboten.

Rob Sandler, Chief Marketing Officer, MolecuLight Inc., Tel. +1.647.362.4684, [email protected], www.moleculight . com ; Jason Rando (Medien), Tiberend Strategic Advisors, Inc., +1.212.375.2665, [email protected] ; Maureen McEnroe, CFA (Anleger), +1 212.375.2664, [email protected]

