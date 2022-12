SX GLOBAL ANUNCIA CALENDÁRIO PROVISÓRIO DE 2023 PARA SEIS EVENTOS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE SUPERCROSS DA FIM

Cumprindo sua promessa de levar o Supercross Global aos fãs de todo o mundo, a SX Global confirma as rodadas do campeonato WSX para Austrália, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e Sudeste Asiático

QUEENSLAND, Austrália, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Depois de dois eventos-piloto de grande sucesso em 2022, que viram mais de 85.000 fãs desfrutarem de ação de supercross de classe mundial em Cardiff, País de Gales e Melbourne, Austrália, a SX Global anunciou hoje seis eventos para o Campeonato Mundial de Supercross (WSX) da FIM 2023. A programação de 2023 expandirá a presença global do campeonato com rodadas do Campeonato sanciondas pela FIM na França, Alemanha e Canadá, ao mesmo tempo em que retornará à Austrália e ao Reino Unido. O campeonato também se expandirá para o Sudeste Asiático, com o local exato a ser anunciado em um futuro próximo.

"É incrivelmente gratificante ver nossa visão de um campeonato verdadeiramente global de supercross se concretizando. Nossos objetivos, embora ambiciosos, são claros para elevar o supercross a um público global por meio de um calendário de eventos verdadeiramente internacional, visitar diversos destinos que possuem bases de fãs apaixonadas e bem estabelecidas e visitar novas regiões onde o supercross pode crescer e florescer," disse o CEO da SX Global, Adam Bailey. "Acreditamos que o cronograma de 2023 cumpre essas promessas, mas é apenas a ponta da lança. Temos muito mais espaço para crescimento em regiões em todo o mundo que estão ansiosas para testemunhar esse incrível espetáculo em primeira mão. Estamos apenas arranhando a superfície de nosso plano de longo prazo para o WSX."

O Diretor da Comissão de Motocross da FIM, Sr. Antonio Alia Portela, disse: "Após uma temporada de estreia bem-sucedida em 2022, a SX Global está levando o Campeonato WSX da FIM para novos países. O Mundial de Supercoss entra em uma nova era que permitirá que a série se expanda para países e locais no mundo todo, para a alegria de seus muitos fãs. E este é apenas o começo, estamos confiantes de que muitos outros países ingressarão no campeonato no futuro próximo."

O WSX trará sua experiência pioneira em supercross de volta para o Reino Unido, no Villa Park, em Birmingham, para a rodada de abertura em1º de julho. Em seguida, o campeonato cruzará o canal para a França para a segunda rodada, em 22 de julho, no Groupama Stadium, em Lyon-Décines. A série chegará ao Sudeste Asiático em 30 de setembro, antes de ir para Düsseldorf, na Alemanha, em 14 de outubro, na Merkur Spiel Arena. Em 28de outubro, o WSX estará no Canadá, no BC Place em Vancouver e, mais uma vez, a final da série será realizada em Melbourne, na Austrália, no Marvel Stadium, em 24 e 25de novembro.

"Nossa temporada piloto foi projetada para testar o que é possível e provar que o esporte supercross tem forte demanda de fãs em países mal atendidos anteriormente em todo o mundo," disse Bailey. "A incrível resposta dos fãs e a presença de eventos em Cardiff e Melbourne reforçaram que nossos instintos estavam de fato corretos e agora estamos impulsionados por um forte movimento e interesse das cidades, promotores, emissoras e patrocinadores que desejam fazer parte do novo campeonato global. Estamos entusiasmados em continuar mostrando este esporte incrível aos fãs de todo o mundo".

Sobre o Campeonato Mundial de Supercross da FIM

O Campeonato Mundial de Supercross (WSX) da FIM é o mais novo campeonato global de corrida de motocicletas e propriedade de entretenimento do mundo. Trazendo os melhores atletas de supercross do mundo em cidades e estádios icônicos em todo o mundo, o WSX promete oferecer a milhões de fãs da Supercross a oportunidade de testemunhar e vivenciar um campeonato global. O formato do WSX apresentará milhões de novos fãs a uma combinação única de campeonatos, música ao vivo e entretenimento para todas as idades e origens. Historicamente, o Campeonato Mundial de Supercross da FIM esteve ligado geograficamente aos EUA, no entanto, este esforço pioneiro dos titulares da série de direitos comerciais, a SX Global, promete elevar o Supercross a um automobilismo verdadeiramente global pela primeira vez na história.

