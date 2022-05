SYBERSOUND ANUNCIA O LANÇAMENTO DO CANAL LINEAR PARTY TYME KARAOKE EM PORTUGUÊS NA TCL FFALCON NO BRASIL

LOS ANGELES, 19 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Sybersound, gravadora com sede em Malibu, na Califórnia, distribuída pela Universal Music Group, tem o prazer de anunciar o lançamento do canal de streaming Party Tyme Karaoke em português para a plataforma TCL FFALCON no Brasil. Este canal divertido e interativo apresenta os maiores sucessos dos mais variados gêneros musicais, por meio do serviço OTT de marca branca OTTera.

O Party Tyme é a principal referência em karaokê, tendo vendido 18 milhões de CDs. Agora disponível em inúmeras plataformas digitais, o aplicativo por assinatura Party Tyme Karaoke e seus canais de streaming alcançam centenas de milhões de famílias e dispositivos. O Party Tyme possui um catálogo com a melhor qualidade do mercado, com mais de 20.000 músicas disponíveis em inglês, espanhol, português, entre outras línguas. O catálogo contém as músicas mais populares dos mais variados gêneros, incluindo Pop, Rock, R&B, Country, músicas antigas, clássicas, infantis e muito mais. A seção Novos Lançamentos mantém os usuários informados sobre os sucessos mais recentes. Perfeito para festas com amigos e a família, o Party Tyme oferece músicas para cantores de todas as idades.

Sobre a TCL FFalcon:

"A TCL FFalcon é a plataforma líder mundial de serviços de Internet e Inteligência Artificial×Internet das Coisas responsável pelo desenvolvimento e operação de sistemas de telas inteligentes e outros dispositivos da TCL, além de estar sendo expandida para TVs, OTT boxes e dispositivos de hardware que não são da marca TCL, como projetores inteligentes. A TCL FFalcon oferece serviços de cinema, educação e entretenimento para usuários de 160 países em seis continentes."

FONTE Sybersound Records

