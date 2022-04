SYDNEY SWEENEY ES NOMBRADA EMBAJADORA DE MARCA DE TORY BURCH

Sweeney comenzó a actuar a la edad de 15 años, tras haber puesto en marcha la creación de un plan de negocios para convencer a sus padres de que se mudaran a Los Ángeles. En el año 2020, estableció su propia productora, Fifty-Fifty Films, para destacar a las directoras, guionistas y autoras emergentes. Fuera de la pantalla, Sweeney restaura coches antiguos y se entrena en artes marciales mixtas.

El increíble talento, el espíritu empresarial y la pasión de Sweeney en relación a su apoyo a las mujeres resonaron en Burch al instante. "Sydney es una de las jóvenes actrices de más talento y relevantes de la actualidad, pero su curiosidad y confianza me inspiran igualmente", explicó Burch. "Ella no se disculpa y está empoderada en lo que respecta a su enfoque de la actuación y los negocios. Estoy encantada de comenzar a trabajar junto a ella".

"Estoy muy emocionada por el hecho de asociarme junto a Tory Burch como embajadora de su marca", afirmó Sweeney. "He sido una seguidora de su ropa y accesorios durante años, y admiro su trabajo incansable para apoyar a las mujeres. Me inspira no solo la visión de Tory y el negocio que ha creado, sino también su amabilidad y filantropía. Estoy ansiosa por disfrutar de la hermosa asociación y las conversaciones significativas que están por venir aún".

ACERCA DE TORY BURCH

Fundada en el año 2004 en la ciudad de Nueva York, Tory Burch es una marca de lujo estadounidense conocida por sus bonitas piezas atemporales. Como diseñadora, Tory se recibe la inspiración del arte, su familia y las mujeres de todo el mundo. Sus colecciones se incluyen en los sectores prêt-à-porter, bolsos, calzado, complementos, joyería, hogar y belleza.

Empoderar a las mujeres es el principio de guía de Tory, y se muestra sustentando en su filosofía de diseño e impulsando el trabajo de la Fundación Tory Burch. Tory lanzó la fundación en 2009 con el objetivo de promover el empoderamiento de las mujeres y proporcionar capital, educación y recursos digitales a las mujeres empresarias en los Estados Unidos.

